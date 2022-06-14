المنتدى المصرى للإعلام ينظم ندوة بعنوان «الحوار الوطنى من منظور إعلامى»

يقيم المنتدى المصرى للإعلام ندوة الحوار الوطنى من منظور إعلامى فى شهر يوليو القادم ، بحضور أعضاء مجلس أمناء المنتدى المصرى الإعلامى، ويتحدث خلال الندوة الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية فى مصر والأستاذ الدكتور حسن على عميد كلية الاعلام بجامعة السويس سابقا ورئيس جميعة حماية الامشاهدين، ويدير الندوة الاستاذ الدكتور حسن عماد مكاوى .

ويدور النقاش حول أهم قضايا الاعلام التى لابد ان تتطرح على مائدة الحوار الوطنى لخلق حوار يهدف الى تطوير المنظومة الاعلامية بشكل كامل .

د/حسن عماد مكاوى

يهدف منتدى الإعلام المصرى لتقديم إعلام راقى يتماشى مع الذوق العام ويحافظ على قيم المجتمع وتقاليده ويسترد الدور التنويرى للإعلام فى الحفاظ على الهوية المصرية من عملية التشويه المستمرة التى يصاحبها نوع من التجريف لوعى المتلقى والذى يود فى النهاية إلى ما يسمى بالأمية الإعلامية.

د/حسن على

ويتكون الهيكل التنظيمى للمنتدى من مجلس أمناء برئاسة اللواء طارق المهدى الذى كان مشرفا على اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير، والدكتور حسن عماد مكاوى عميد كليا الإعلام السابق نائبا للرئيس، واسماعيل الششتاوى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أمينا عاما، وشكرى أبو عميرة أمينا للصندوق، والدكتور ابراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار السابق باتحاد الإذاعة والتليفزيون متحدثا إعلاميا.