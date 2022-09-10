المنتدى الاقتصادي العالمي يبرز نجاح مصر في القضاء على فيروس سي

نشر المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم بيانًا صحفيًا بمناسبة الانتهاء من ورقة بحثية كاملة توثق دور مصر الملحوظ في مكافحة التهاب الكبد الفيروسي “فيروس سي”.

دور شركة فاركو للأدوية في مكافحة الفيروس

وتناول بالتفصيل ملامح التجربة وتفاصيلها ودور شركة فاركو للأدوية في مكافحة الفيروس، إلي جانب العمل على ورقة بحثية متكاملة تشرح بالتفصيل طريق تحليل الأطباء والخبراء لسياسات مكافحة الفيروس بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وسلطت الورقة البحثية الضوء على آلية تنفيذ الجهود التي تم تطبيقها في مصر ودور شركة فاركو وهي إحد شركات صناعة الأدوية بمصر، مع توضيح كيف وفرت مصر خارطة طريق عملية وقابلة للتنفيذ للدول الأخرى في جميع أنحاء العالم.

توفير أدوية لمكافحة الفيروس بأسعار مناسبة

وفي ذلك الإطار قال الدكتور شيرين حلمي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية ” ان إلتهاب الكبد الفيروسي يتسبب كل عام في وفاة الآلاف من الأشخاص، ويعتبر مرض شائع يهدد الصحة العامة وهو ما دفع شركة فاركو للعمل دائماً على توفير أدوية لمكافحة الفيروس بأسعار مناسبة.”، مشيرًا إلى ضرورة توافر العلاج بكثرة وأهمية الفحص والتشخيص المبكر الذي يساعد كثيرًا فى رحلة علاج المريض.

الفحص والتشخيص والعلاج المبكر

ومن جانبه قال رئيس الصحة والرعاية الصحية بالمنتدى الاقتصادي العالمي الدكتور شيام بيشن “يمكننا التغلب على فيروس سي ، وذلك عن طريق الفحص والتشخيص والعلاج المبكر”.

وأضاف أن هناك حملات قوية في جميع بلدان العالم تقريباً، على رأسها مصر التي أظهرت أنه حتى البلدان التي تعاني من أعلى عبء يمكن أن تحقق تقدمًا مذهلاً في معدل زمني قصير مع الالتزام السياسي الكافي.

وتعد شركة فاركو للأدوية أبرز الشركات التي لعبت دورًا مهمًا في انجاح هذه الحملة، بالإضافة إلي عدة عوامل أخرى في نجاح مصر من بينها زيادة القدرة على تحمل التكاليف والوصول إلى العلاجات، والدعم السياسي الثابت والشراكات التعاونية بين كل من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى المنظمات الدولية والمحلية والمنظمات الغير هادفة للربح.

المنتدى الاقتصادي العالمي يهدف لإيجاد طرق تمويل مناسبة

وسيواصل المنتدى الاقتصادي العالمي العمل مع مختلف الجهات المختصة في علاج التهاب الكبد الفيروسي بهدف إيجاد طرق تمويل جديدة وأساليب مختلفة لدعم البلدان لتنفيذ خططها للقضاء على ذلك المرض باعتباره تهديدًا للصحة العامة عن طريق التعاون بين القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات غير الهادفة للربح.

ومن الجدير بالذكر أن التهاب الكبد الفيروسي حاليًا يصيب أكثر من 300 مليون شخص على مستوى العالم، مع وجود 290 مليون شخص إضافي غير مدركين أنهم مصابين بالمرض. على الرغم من حجم المشكلة، فهي واحدة من عدد قليل من الأمراض المتوطنة الرئيسية التي يمكن القضاء عليها بحلول عام 2030.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه يمكن تجنب 4.5 مليون حالة وفاة في السنوات التسع المقبلة إذا قامت تلك البلدان بالعمل على حملات توعوية بهدف القضاء على التهاب الكبد الفيروسي. وتعد الحملة القومية التي قدمتها مصر تجربة غير مسبوقة حيث تم فيها فحص 60 مليون شخص وعلاج 4 ملايين شخص بنجاح.