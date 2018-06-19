المنتخب ينفي حدوث مشادة بين الحضري والجهاز الفني

علي المصري أكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن جميع لاعبي الفريق على درجة عالية من الانضباط، وأنه لا يوجد أي اعتراض من أي لاعب على التشكيل الذي يضعه الجهاز الفني . جاء ذلك ردا على ما تداولته بعض…

علي المصري

أكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن جميع لاعبي الفريق على درجة عالية من الانضباط، وأنه لا يوجد أي اعتراض من أي لاعب على التشكيل الذي يضعه الجهاز الفني .

جاء ذلك ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بحدوث مشادة بين عصام الحضري وأعضاء في الجهاز الفني قبل مباراة مصر وروسيا احتجاجا منه على عدم وضع اسمه ضمن التشكيل الأساسي للمباراة ، نافيا تماما هذه الواقعة التي وصفها بأنها عارية من الصحة.

وأضاف لهيطة أن الحضري وهو كابتن للفريق يعد أيضا نموذجا لجميع اللاعبين في الإلتزام بكل قرارات الجهاز الفني ، حيث قاد زملاءه للتحرك إلى الملعب ، وشاركهم عملية الإحماء وجلس بين الاحتياطيين على دكة البدلاء أمام الجميع.

واختتم مدير المنتخب بالقول أنه يقدر رغبة كل اللاعبين في المشاركة في هذا المحفل العالمي الكبير ، إلا أن ذلك لم يكن يوما سببا في حدوث أي خروج عن الاحترام الذي تتسم به العلاقة بين جميع أعضاء المنتخب لاعبين ومدربين.



وخسر منتخب مصر مباراته الثانية بهدف مقابل ثلاثة لروسيا، وسبق أن خسر المباراة الأولى مع أوروجواي، وخاص المبارتان في حراسة المرمي، محمد الشناوي