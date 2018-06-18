المنتخب ينفي حدوث فوضي بمعسكره بعد وصول الفنانين والنواب

البعثة على انضباطها والسماح للاعبين لمقابلة ذويهم لساعتين فقط علي المصري أكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء الاثنين، أن الفريق في مدينة سان بطرسبرج، قبل مواجهة روسيا غدا الثلاثاء، يشهد حالة من الالتزام والانضباط من جميع اللاعبين مثلما كان الأمر في كل تجمعاته. وكان

البعثة على انضباطها والسماح للاعبين لمقابلة ذويهم لساعتين فقط





علي المصري

أكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء الاثنين، أن الفريق في مدينة سان بطرسبرج، قبل مواجهة روسيا غدا الثلاثاء، يشهد حالة من الالتزام والانضباط من جميع اللاعبين مثلما كان الأمر في كل تجمعاته.



وكانت بعثة اﻷنباء والتقارير الصحفية الواردة من معسكر الفراعنة، أكدت حصول فوضي في مقر اﻹقامة، بعد وصول عدد من الفنانين ونواب الشعب إلي سان بطرسبرج لمؤازرة المنتخب خلال مواجهة غدا الثلاثاء، أمام روسيا في الجولة الثانية للمجموعة اﻷولي من المونديال.



وأشار إلى أن إدارة الفريق سمحت للاعبين بمقابلة ذويهم الذين تواجدوا في المدينة لمؤازرة منتخب بلادهم خلال الفترة من 8 إلى 10 مساء أمس موعد الخلود إلى النوم ، مضيفا أن كل الصور التي تم تناقلها على السوشيال ميديا قد تم التقاطها خلال هذه الفترة.

وأضاف مدير المنتخب الوطني أن إدارة الفندق الذي تقيم فيه البعثة لم تتمكن من غلقه على أعضاء الفريق مثلما كان الأمر عليه في إيكاترينبرج نظرا لكبر حجم الفندق وزيادة عدد النزلاء فيه ، إلا أنها قامت بعزل اللاعبين والجهاز الفني في دور واحد تم اغلاقه عليهم تحت حراسة أمنية طوال ال 24 ساعة.

واختتم مدير المنتخب الوطني، أن إدارة الفندق خصصت أحد المصاعد للبعثة وفصله عن بقية المصاعد لتوفير ممر منه للاعبين إلى قاعتي الطعام والاجتماعات المخصصة لهما.