المنتخب يطوي صفحة الأحزان.. ويتدرب الليلة استعدادًا لأوغندا

كوبر يستدعي عواد.. وأبوريدة وكردي واثقان من التأهل المونديال علي المصري يخوض منتخب مصر الأول، مرانه الأول في ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية، في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، بعد تناول وجبة خفيفة، وذلك لأداء مرانه في السابعة والنصف تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني ل

كوبر يستدعي عواد.. وأبوريدة وكردي واثقان من التأهل المونديال



علي المصري

يخوض منتخب مصر الأول، مرانه الأول في ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية، في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، بعد تناول وجبة خفيفة، وذلك لأداء مرانه في السابعة والنصف تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، استعدادا للقاء المنتخب الأوغندي في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وبعد العودة من التدريب يخضع اللاعبون للاستشفاء في الساعة الثامنة والنصف، ويتناول الفريق وجبة العشاء في الساعة العاشرة، ويتواجد اللاعبون في غرفهم الساعة الحادية عشر والنصف للخلود للنوم.

وأعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، أن الجهاز الفني، قرر إعادة محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي لمعسكر المنتخب، ويشارك في مران اليوم رفقة زملائه، استعداداً للقاء المقبل، وذلك بعد إصابة عصام الحضري حارس وقائد المنتخب، والذي سيخضع لأشعة اليوم، لتحديد الإصابة ومدة الغياب.

من جانبه، أكد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن خسارة المنتخب الوطني أمام أوغندا في كمبالا بهدف نظيف، لن ينال من إصرار اتحاد الكرة وأعضاء المنتخب من تحقيق حلم التأهل لكأس العالم وتقديمه هدية لوطنهم وشعبهم وجماهير الكرة المصرية .

أضاف أبو ريدة أن المنتخب خاض النصف الأول من المشوار الصعب وحقق خلاله فوزين مستحقين على الكونغو خارج أرضه وغانا على أرضه ، وتلقى خسارة غير مستحقة خارج أرضه أمام أوغندا، مشيرا إلى أن أمامنا النصف الثاني من المشوار بتسع نقاط سنعمل جميعا بكل إمكاناتنا من أجل الحصول عليها جميعا.

وقال أبو ريدة أنه يعي تماما تقلبات كرة القدم ، ولكنه في الوقت نفسه يثق ثقة كبيرة في لاعبي مصر وجهازهم الفني لتجاوز هذا التحدي بنجاح ، باعتبارهم المجموعة نفسها التي قبلت تحديات سابقة وحققت خلالها نجاحات كبيرة ، وفي مقدمتها التأهل لنهائيات الأمم الإفريقية والوصول إلى مباراتها النهائية في معركة كروية أشبه بالملحمة التي لن تنساها جماهير الكرة المصرية .

واختتم أبو ريدة بالقول : لقد لمست إصرارا من اللاعبين وجهازهم الفني على تجاوز هذه الخسارة ، كما تابعت تمسك الجماهير بالأمل ، وكل ذلك يجعلني أثق في أن منتخبنا سيعيد البسمة إلى وجوه المصريين ويحقق البهجة والسعادة للشعب المصري بإذن الله تعالى .

من جانبه، أكد كرم كردى عضو مجلس إدارة الجبلاية ورئيس بعثة المنتخب الوطني العائدة من أوغندا، علي انه لا بديل عن تحقيق الفوز يوم الثلاثاء القادم أمام أوغندا في مباراة العودة ببرج العرب ، مشيرا إلى أن لاعبي مصر لديهم القدرة على تحقيق انجاز يعيد البسمة والأمل للشعب المصري كله ويحقق حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم .

وأضاف كردي أن اتحاد الكرة يقف بالكامل، داعما ومساندا للمنتخب، ومن هذا المنطلق سوف يتواجد مع اللاعبين وجهازهم الفني في المعسكر الحالي وما يتخلله من تدريبات حتى يوم المباراة ، آملا من الجميع مساعدة الفريق على التركيز في المباراة القادمة ، وبعدها نقف ونناقش أي سلبيات موجودة لتلافيها، حيث لا يوجد وقت بين المباراتين.

واختتم كردي تصريحه بالقول إنه على ثقة تامة بأن الفوز سيكون حليفا للمنتخب الوطني في جميع مبارياته المقبلة بتصفيات كأس العالم، والوصول للمونديال بعد غياب 28 عاما.