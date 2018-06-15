المنتخب يصل استاد مباراة أوروجواي وصلاح في الاحتياطي

متابعات وصلت بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم إلى استاد "إيكاترينبرج أرينا" استعدادا لخوض مباراة أوروجواي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم التي تسنضيفها روسيا حاليا . وقال الكابتن عصام عبد الفتاح نائب رئيس بعثة المنتخب الوطني على ثقته في أن تمتلئ مدرجات ستاد ايكاترين

متابعات

وصلت بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم إلى استاد “إيكاترينبرج أرينا” استعدادا لخوض مباراة أوروجواي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم التي تسنضيفها روسيا حاليا .

وقال الكابتن عصام عبد الفتاح نائب رئيس بعثة المنتخب الوطني على ثقته في أن تمتلئ مدرجات ستاد ايكاترينبرج بالمصريين الذين توافدوا على روسيا من كل أنحاء العالم لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته اليوم أمام أوروجواي

وأعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة أمام أوروجواى فى أولي مباريات مونديال روسيا واحتفظ باللاعب محمد صلاح في الاحتياطي.

وضم تشكيل منتخب مصر محمد الشناوي وأحمد حجازي وعلى جبر ومحمد عبد الشافي وأحمد فتحي ومحمد النني وطارق حامد وتريزيجيه وعبد الله السعيد وعمرو وردة ومروان محسن.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع منتخب أوروجواي اليوم الجمعة على استاد ايكاترينبرج في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتتشارك مصر وأوروجواي مع المنتخب الروسي المضيف والمنتخب السعودي ضمن المجموعة الاولى.

ويرتدي المنتخب الوطني قميصه الأحمر والشورت الأسود والجوارب سوداء فيما يرتدي حارس مرماه طاقما أزرق.

أما منتخب أوروجواي فسوف يظهر في المباراة بطاقم أبيض ويرتدي حارس مرماه طاقما أخضر وعلى ذلك فسوف يرتدي طاقم التحكيم بقيادة الحكم الهولندى كويبرس زيا أصفر.

وتصدرت روسيا المجموعة الأولي مبكرا بالفوز العريض على السعودية بنتيجة 5- صفر في افتتاح مباريات كأس العالم.

ويقام كأس العالم لأول مرة على الأراضي الروسية، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو من العام حيث تخوض المنتخبات المتأهلة لنهائيات روسيا 2018، البالغ عددها 32 منتخبًا، على مدى 4 أسابيع، 64 مباراة قوية ومثيرة، يحتضنها 12 ملعبًا في 11 مدينة روسية.