المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة تونس بحضور السفير المصري

وكالات:
اختتم منتخب مصر تدريباته على استاد رادس استعدادا لمواجهة منتخب تونس الأحد في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.وجاء تدريب المنتخب خفيفا، واشتمل على بعض الفقرات البدنية، وحرص كوبر على التحدث مع اللاعبين على أهمية ضربة البداية في التصفيات، وخاض حراس المرمي تدريبا قويا تحت اشراف احمد ناجي مدرب الحراس.وحرص السفير نبيل الحبشي سفير مصر في تونس على متابعة المران الأخير للمنتخب الوطني، وقد قام السفير المصري بتحية اللاعبين، فيما التقى مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحازم إمام رئيس البعثة حيث اطمأن منهما على أحوال البعثة.