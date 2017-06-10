المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة تونس بحضور السفير المصري

وكالات:اختتم منتخب مصر تدريباته على استاد رادس استعدادا لمواجهة منتخب تونس الأحد في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.وجاء تدريب المنتخب خفيفا، واشتمل على بعض الفقرات البدنية، وحرص كوبر على التحدث مع اللاعبين على أهمية ضربة البداية في التصفيات، وخاض حراس

وكالات: