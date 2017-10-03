المنتخب يؤدي تدريبه بعد اكتمال صفوفه استعدادًا للكونغو

على المصرى اكتملت، اليوم الثلاثاء، صفوف المنتخب الوطني بوصول جميع المحترفين، الذين تم استدعاؤهم للانضمام إلى صفوف الفراعنة، استعدادًا للقاء الكونغو، الأحد المقبل، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس

على المصرى

اكتملت، اليوم الثلاثاء، صفوف المنتخب الوطني بوصول جميع المحترفين، الذين تم استدعاؤهم للانضمام إلى صفوف الفراعنة، استعدادًا للقاء الكونغو، الأحد المقبل، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم “روسيا 2018”.





وأدى المنتخب، مساء اليوم، تدريبه الثانى بملعب اللقاء، تحت قيادة مديره الفني الأرجنتينى هيكتور كوبر، حيث استغرق المران 90 دقيقة، فيما أدى بعض اللاعبين تدريبًا خفيفًا مثل محمدصلاح وعمرو جمال، ولاعبى الأهلى العائدين من تونس، بينما خضع محمود عبد المنعم “كهربا” وحسام عاشور، لتدريبات علاجية تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق، ومن المنتظر أن يتحدد، غدًا، موقفهما من الاستمرار فى المعسكر.

وحرص المهندس هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمشرف العام على المنتخب، على التواجد مع المنتخب فى مرانه، اليوم، ومنذ بدء معسكره الذي بدأ، أمس الاثنين، لمؤازرة الفريق.