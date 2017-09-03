المنتخب الوطني يرفع درجة الاستعداد لمباراة أوغندا

علي المصري وصلت استعدادات المنتخب الوطنى، إلى أعلى معدلاتها، قبل اللقاء المرتقب أمام المنتخب الأوغندي، بعد غد الثلاثاء، فى المباراة التى تجمع المنتخبين باستاد الجيش ببرج العرب، فى الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم بروسيا 2018. وحضر المران المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، و مجدي عبد ا

علي المصري

وصلت استعدادات المنتخب الوطنى، إلى أعلى معدلاتها، قبل اللقاء المرتقب أمام المنتخب الأوغندي، بعد غد الثلاثاء، فى المباراة التى تجمع المنتخبين باستاد الجيش ببرج العرب، فى الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم بروسيا 2018.

وحضر المران المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، و مجدي عبد الغني، وأحمد مجاهد عضوي مجلس الإدارة.

وتنافس اللاعبون خلال مران اليوم الذى انطلق فى الساعة السابعة لنيل شرف المشاركة فى المباراة المقبلة من أجل تحقيق الفوز، واعتلاء الصدارة مؤكدين أنهم سيقاتلون من أجل تحقيق حلم المصريين وأن مؤازرة الجماهير سيكون لها مفعول السحر فى أداء اللاعبين خلال المباراة.

ويختتم المنتخب تدريباته غدا الإثنين على ملعب الجيش ببرج العرب والذي سيشهد أيضا أداء المران من جانب المنتخب الأوغندى طبقا للوائح الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم.

من جانب آخر،عقد الاجتماع الأمني للمباراة، في ملعب اللقاء، وتقرر فتح أبواب الاستاد من الثانية عشرة ظهرا وغلقها فى السابعة، قبل بداية اللقاء بساعة كاملة.

وحضر الاجتماع من الاتحاد المصرى، المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة، والحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى، ورئيس منطقة الاسكندرية مع جميع القيادات الأمنية بالاسكندرية، بحضور مدير الأمن وممثل عن المنطقة الشمالية ومدير جهاز استاد الجيش المصري ببرج العرب وجميع المرافق مثل الصحة والحماية المدنية.

وتم خلال الاجتماع الذى استمر حوالى 4 ساعات التأكيد على منافذ الدخول والخروج الخاصة بالجماهير ومواقف السيارات خارج الاستاد.

وصرح عامر حسين أنه تم الاتفاق وتحديد طريق خاص من فندق إقامة المنتخب الوطني إلى الاستاد، وتخصيص حرم خاص.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على تخفيض أعداد أفراد الأمن داخل أرض الملعب وذلك طبقا لتعليمات الاتحاد الدولى مع تواجد شركة الأمن الخاصة بالمدرجات.

وأوضح أيضا أنه تم الاتفاق على احتفاظ جميع المسئولين بالمقصورة المخصصة لكبار الشخصيات بالدعاوى الخاصة بهم للالتزام بعدم تواجد أى فرد من الافراد داخل تلك المنطقة غير المدعويين.

وأعقب الاجتماع جولة ميدانية حول الاستاد كبروفة عملية لتفقد جميع المحاور شارك فيها جميع القيادات التى كانت موجودة بالاجتماع