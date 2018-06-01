المنتخب الوطني يتعادل سلبيًا مع كولومبيا في تجربة قوية استعدادًا للمونديال

وكالات:تعادل المنتخب الوطني الاول لكرة القدم سلبيًا، مع منتخب كولومبيا في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في ايطاليا ضمن استعداد المنتخبين لنهائيات كأس العالم التي تنطلق منتصف الشهر الجاري.قدم الفراعنة مستوى طيب برغم الأخطاء الفردية، خصوصا في الشوط الثانى الذي شهد تحسن وارتفاع مستوى اللاعبين وتنف

وكالات:

تعادل المنتخب الوطني الاول لكرة القدم سلبيًا، مع منتخب كولومبيا في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في ايطاليا ضمن استعداد المنتخبين لنهائيات كأس العالم التي تنطلق منتصف الشهر الجاري.

قدم الفراعنة مستوى طيب برغم الأخطاء الفردية، خصوصا في الشوط الثانى الذي شهد تحسن وارتفاع مستوى اللاعبين وتنفيذ واجباتهم بكل دقة عكس ما ظهروا به في أخر مباراة المنتخب الودية أمام الكويت.

وأطمأن هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة على مستوى جميع اللاعبين، وعلى كيفية تطبيق خطته بدون تواجد محمد صلاح، حيث تنوعت هجمات المنتخب عن طريق الاجناب تريزيجية ورمضان صبحي في الشوط الأول وكهرباء والمحمدى وعمرو ورده في الشوط الثاني، ودفع كوبر ب6 لاعبين خلال المباراة لتجربة أكثر عدد منهم عن قرب.