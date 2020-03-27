المنتخب الأوليمبي يكفل 600 أسرة في «تحدي الخير» لمواجهة فيروس كورونا

قرر المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون ولاعبو الفريق، المساهمة في دورهم المجتمعي بكفالة 500 أسرة في مبادرة «تحدي الخير» و100 أسرة في مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة. يأتي ذلك تمشيًا مع الظروف التي تمر…

قرر المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون ولاعبو الفريق، المساهمة في دورهم المجتمعي بكفالة 500 أسرة في مبادرة «تحدي الخير» و100 أسرة في مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة.

يأتي ذلك تمشيًا مع الظروف التي تمر بها البلاد في مكافحة تفشي فيروس كورونا، كما فعل ذلك العديد من لاعبي كرة القدم في مصر على رأسهم كل من سعد سمير، طارق حامد، محمود علاء، محمود عبدالمنعم كهربا، وليد سليمان وحسام غالي.

من جهتها، رحبت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، بمبادرة أسرة المنتخب الأوليمبي، كما وجهت التحية للمنتخب وجهازه الفني ولاعبيه على هذه البادرة الطيبة ، آملين من المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأبناءنا جميعا من كل سوء.

يُذكر أن منظمو أولمبياد طوكيو 2020، والتي كانت يستعد منتخبنا الأوليمبي للمشاركة فيها، اتفقوا مع اللجنة الأولمبية الدولية على تأجيل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، التي كان من المقرر أن تستضيفها العاصمة اليابانية الصيف المقبل، وذلك بسبب وباء فيروس كورونا العالمي.