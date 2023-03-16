المنتخب الأوليمبي يبدأ معسكر مارس استعدادًا لمواجهة زامبيا

استهل المنتخب الاوليمبي لكرة القدم معسكره المغلق استعدادًا لمواجهة زامبيا بتدريب قوي خاضه اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

يأتي ذلك ضمن الاستعدادات الأولى للقاء الودي المرتقب مع منتخب السودان، المقرر له السبت في السادسة مساء بملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، بعد الفوز على إيسواتينى بهدف نظيف سجله أسامة فيصل، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية في إياب الدور الثاني.

وقاد التدريبات الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالي، وتياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب المساعد، وسيد السويركي مدرب الحراس، وليوناردو مدرب الأحمال، وبيدرو محلل الأداء إضافة إلى محمود حرب المدير الإداري.

وشهد التدريب حماس وإصرار وروح عالية من اللاعبين الذين تواجدوا في المعسكر جميعًا باستثناء لاعبي الأندية المرتبطة بمباريات افريقية وهم لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز فيوتشر، والمقرر انضمامهم عقب الانتهاء من مباريات أنديتهم.

كما حرص محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على التواجد في المعسكر لمتابعة كل كبيرة وصغيرة ومشاهدة التدريب بالكامل.