المنتج وائل عبدالله : إيرادات «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» عشرة ملايين جنيه في أول أسبوع

وائل عبد الله .. اسم عرفه الجمهور كمنتج ومؤلف ومخرج وموزع من خلال مجموعة من الأعمال السينمائية الهامة مثل أفلام : المصلحة ، الحفلة ، الشبح .. وبدأ مسيرته مع الفن مخرجًا حين قدم واحدًا من أنجح مسلسلات التسعينات (حياة الجوهري) من بطولة يسرا، ثم قدم رؤية خاصة لحرافيش نجيب محفوظ من خلال مسلسل (السيرة العاشورية) مع نور الشريف، وأسس بعدها شركة (أوسكار) في عام 2003، وكان أول فيلم من إنتاجه هو (ملاكي إسكندرية) الذي كان من تأليفه وحقق نجاحًا كبيرًا وساعده لاستكمال المسيرة، حيث تبعه بإنتاج عدد من الأعمال مثل (بدل فاقد، مسجون ترانزيت، سمير وشهير وبهير، المصلحة). المنتج وائل عبد الله (تصوير وليد عبد الخالق ) المنتج وائل عبد الله (تصوير وليد عبد الخالق )

مؤخرا عاد اسم وائل عبد الله ليبرز بعد اطلاق فيلمه “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى، وهو فيلم كوميدي مصري من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أيمن وتار، وما حققه هذا الفيلم من إيرادات غير متوقعة في ظل خضوع قاعات العرض للإجراءات الاحترازية لكورونا.

كما عاد اسم وائل عبد الله أيضا مؤخرا بعد افتتاح مجمع سينمات Cineplex Galaxy فى المعادي الذي يشارك به، و لذي يعد أول مجمع سينمائي يتم افتتاحه منذ بدء جائحة كورونا.

(المال) حاورت المنتج وائل عبد الله حول تجربة فيلمه “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، وافتتح مجمع سينمات جلاكسي، و ظروف الإنتاج في مصر حاليا في ظل جائحة كورونا. المنتج وائل عبد الله (تصوير وليد عبد الخالق )

بداية الحوار مع عبد الله كانت عن فيلمه “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” الذى يعرض حاليا بالسينمات، حيث أوضح المنتج العبد الله أن الفيلم تم تأجيله أكثر من مرة بسبب الكورونا، وهكذا تم انتظار موجة وراء موجة من الكورونا، لذلك كان يجب عليهم بعد كل هذا الوقت أن يأخذ المخاطرة للنزول بالفيلم في السينمات، فعلى حد قوله: “فلم يكون من الممكن ركن الفيلم أكثر من هذا”. المال تحاور المنتج وائل عبد الله (تصوير وليد عبد الخالق )

واستطرد قائلا إن إيرادات الفيلم فى اول أسبوع وصلت الى عشرة مليون جنيه!! وهى اعلى ايرادات ممكنة خاصة اذا أخذنا في الاعتبار التغيرات في مواعيدالعرض و الاجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا .

وعن توقعاته لايرادات فيلم ” البعض لايذهب للمأذون مرتين” في الفترة القادمة ، قال عبد الله انه اصبح يخشى التصريح بأي توقعات فظل مفاجئات جائحة كورونا ، لكنه سيكون راض ان تجاوز الفيلم اوحقق نفس إيرادات فيلم ” نادى الرجال السرى ” ( حوالي 60 مليون جنيه ) ، خاصة في ظل نسبة الاشغال المتاحة حاليا في قاعات العرض بسبب الكورونا ، و إلغاء أهم حفلتين ، حفلة منتصف الليل ومابعدها ، فلوتحقق هذا فأنه سيكون الى حدا ما مرض بالنسبة له .

وائل عبد الله : أول بطولة لكريم عبد العزيز كانت معه فى فيلم ” ليه خلتنى أحبك “وتوالت النجاحات بعد ذلك

وعن عمله مع النجم كريم عبد العزيز ، قال المنتج وائل عبد الله أن هذا هو العمل رقم 12 الذى يجمع بينهما، لافتا الى أن اول بطولة لكريم عبد العزيز كانت معه فى فيلم ” ليه خلتنى أحبك ” ، ومن هنا بدأ الارتياح فى العمل بينهما ، و توالت النجاحات بعد ذلك .

وائل عبد الله : يجب أن يعاد النظر في مواعيد الحفلات و اعادة حفلات منتصف الليل ومابعد منتصف الليل ،حتى تعود صناعة السينما للانتعاش

وعن كونه شريكا فى مجمع سينمات Cineplex Galaxy فى المعادي ، و الذي يعد أول مجمع سينمائي يتم إفتتاحه منذ بدء جائحة كورونا، قال وائل عبد الله أن السينما المصرية كي تستعيد قوتها فلابد و أن تعود مواعيد حفلات قاعات العرض الى ما كانت عليه قبل كورونا ، لأن اغلب الجمهور يذهب الى السينمات مساء نظرا لارتفاع درجات الحرارة ، لذلك فيجب أن يعاد النظر في مواعيد الحفلات و اعادة حفلات منتصف الليل ومابعد منتصف الليل ، و ذلك تجنبا للتكدس ، وحتى تعود صناعة السينما للانتعاش.

وائل عبد الله فى جائحة كورونا : قرر ألا يستغنى عن اى موظف بشركته لان ليس لهم أى ذنب

وأوضح عبد الله ان صناعة سينما تتبع وزارة الثقافة ووزارة الصناعة ووزارة المالية ، وتدفع ضريبة الملاهى ، بينما نجد ان الملاهى تغلق فى الساعة الرابعة فجرا ، و لكن لا تطبق هذه المواعيد علي السينما منذ بداية الكورونا ، بل تعامل السينما مثل المطاعم التى تغلق فى الساعة الثانية عشر ، و من الغريب ان ندفع ضريبة الملاهى لكننا لانتساوى بها .

و قدر وائل عبد الله حجم خسائر السينما المصرية منذ بداية جائحة كورونا بما يتجاوز ربع مليار جنيه على الاقل ، مشيرا الى أنه شخصيا كان قد قرر ألا يستغنى عن اى موظف بشركته لان ليس لهم أى ذنب كما أنه لم يلجأ لتخفيض الرواتب ، مما جعل حجم الخسائر لديه غير طبيعية .

وائل عبد الله : نطالب الدولة أن تقف بجانبنا بإعفاءات من ضريبة الملاهى والقيمة المضافة خلال العامين القادمين بعد الجائحة وليس مدى الحياة

و أشار وائل عبدالله الى أن الكثير من المنتجين لم يتوقفوا عن الانتاج وسط الجائحة ، كما أنهم لم يحصلوا على اى دعم مادى من الدولة ، بالاضافة الى تضررهم من التضييق على مواعيد العرض ، و هكذا أصبحت السينما المصرية صناعة دمها مهدر، فنحن نجد كل دول العالم قد ساندت شركات الانتاج السينمائي فى ظل جائحة كورونا لان الخسائر كبيرة ، لذلك نطالب الدولة أن تقف بجانبنا بإعفاءات من ضريبة الملاهى والقيمة المضافة خلال العامين القادمين بعد الجائحة وليس مدى الحياة .

هناك حالة انفتاح واضحة مؤخرا فى السعودية فى الأنشطة الثقافية

وعن التأثيرات التي يمكن أن تنعكس على السينما المصرية من ما يلاحظ مؤخرا من إزدهار في السينما السعودية و انشاء قاعات عرض جديدة هناك ، و اقامة مهرجان افلام السينما السعودية ، طالب عبد الله بأن يتم انتاج أعمال مشتركة بين السينما السعودية والمصرية ، لان هناك حالة انفتاح واضحة مؤخرا فى السعودية فى الانشطة الثقافية ، و عن تخوف ان يؤدي هذا الى انتاج اعمال مصرية على مقاس المعايير الفنية و الرقابية السعودية ، قال عبد الله انه لم يعد من الصعب ايجاد موضوعات لافلام سينمائية تلائم مصر والسعودية ، خاصة بعد التطورات التي شهدتها المملكة مؤخرا.

المنتج وائل عبد الله

المنصات الرقمية مثلها مثل القنوات الفضائية لن تؤثر على إيرادات قاعات العرض

وعن مدى تأثير المنصات الرقمية على ايرادات قاعات السينما ، أوضح عبد الله أن المنصات ، مثلها مثل القنوات االفضائية ، لن تؤثر على ايرادات قاعات العرض ، لأن الذهاب الى قاعات العرض أمر مختلف فهي نزهة لها طبيعتها و طقوسها .

يعود وائل عبد الله للإخراج والتأليف من خلال فيلم (يوم 13) بتقنية (3D) لأول مرة فى العالم العربى

أسرة فيلم (يوم 13)

وعن امكانية رجوعه للاخراج والتأليف ، قال عبد الله انه أنتهى بالفعل من فيلم ( يوم 13) من اخراجه وتأليفه بتقنية( 3D ) لاول مرة فى العالم العربى ومن المنتظر عرضه فى الكريسماس ، وهو بطولة دينا الشريبنى وشريف منير واحمد داووود ، وتمنى عبد الله نجاح تجربة افلام ( 3D) فى مصر.

وعن امكانية عودته لانتاج للدراما قال وائل عبد الله انه لن يركز فى الدراما حاليا لان كان تركيزة فى افتتاح سينما مترو القاهرة وسينما مترو الاسكندرية

يتسكمل (العميل صفر ) لنيللى كريم وأكرم حسنى ويبدأ تصوير (صقر وكناريا ) لاحمد عز ونيللى كريم وماجد الكدوانى

وأوضح عبد الله أنه يستعد لاستكمال تصوير فيلم ” العميل صفر ” بطولة اكرم حسنى ونيللى كريم ولبلبة وبيومى فؤاد فى اول شهر ستمبر القادم ، كما انه يستعد لتصوير فيلم جديد مع النجم احمد عز بعنوان ” صقر وكناريا ” بطولة نيللى كريم وماجد الكدوانى و تأليف أيمن وتار واخراج احمد علاء .