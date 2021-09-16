المنتج مجدي نور : ننتظر قرار رئيس الوزراء بشأن مذكرة قرار تصوير العمل الفني بـ 100 ألف جنيه

قال المنتج الفني مجدي نور إن القرار الذي أصدره محافظ القاهرة الأيام الماضية بشأن تحديد مبالغ مالية يتم دفعها مقابل تصوير أي عمل فني في الشارع بقيمة 100 ألف جنيه لليوم و1500 جنيه للساعة تم إيقافه مؤقتا عن التنفيذ، بعد اعتراض كل المبدعين عليه وعلى رأسهم نقيب الممثلين أشرف زكي.

ولفت لـ”المال” إلى أنه تم إرسال مذكرة من غرفة صناعة السينما ونقابة السينمائيين اليومين الماضيين لوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، من أجل رفعها لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأشار نور إلى أنه حتى الآن لم يتقرر أي شيء بخصوص هذه المذكرة وننتظر نتيجتها خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن تطبيق هذا القرار فيه تدمير لصناعة الفن المصري لأن المنتجين سيحجمون بالطبع عن إنتاج أعمال فنية كثيرة بسبب المغالاة في قيمة تأجير التصوير في الشارع لـ 100 ألف جنيه يوميا.