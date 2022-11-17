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المنتج مجدي نور للمال : بدأنا الاستعداد للمداح 3 والتصوير ديسمبر المقبل

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قال المنتج الفني مجدي نور للمال أنه يقوم حاليا بالتحضير لكافة العناصر والتفاصيل الخاصة بمسلسل المداح 3 الذي سيقوم ببطولته النجم حمادة هلال في موسم رمضان 2023 .

المنتج مجدي نور للمال : بدأنا الاستعداد للمداح 3 والتصوير ديسمبر المقبل
أحمد حمدي

أحمد حمدي

12:26 ص, الخميس, 17 نوفمبر 22

قال المنتج الفني مجدي نور للمال إنه يقوم حاليا بالتحضير لكافة العناصر والتفاصيل الخاصة بمسلسل المداح 3 الذي سيقوم ببطولته النجم حمادة هلال في موسم رمضان 2023 .

وأضاف أنه يتم الاتفاق حاليا على أماكن تصوير المسلسل خاصة المشاهد الأولى منه ، بالاضافة لتجهيز الاستوديوهات المناسبة لتصوير مشاهد مختلفة منه ، وكذلك تجميع كل المعدات والفنيين الضرورين للأيام الأولى أيضا .

ونوه نور إلى أنه سيتم بدء تصوير المشاهد الأولى من المسلسل في ديسمبر القادم على أقصى تقدير ، حتى يتم اللحاق بالعرض الأول في شهر رمضان الكريم لعام 2023.

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

12:26 ص, الخميس, 17 نوفمبر 22