المنتج صفي الدين: أشارك في مهرجان كان بفيلمين سينمائيين لأول مرة

كشف المنتج السينمائي صفي الدين محمود للمال أنه يشارك في مهرجان كان السينمائي بفيلمين سينمائيين مختلفين الأول فيلم سوداني قصير ” وداعا جوليا للمخرج والمؤلف محمد كردفاني والمنتج أمجد أبو العلاء.

فيشارك في النسخة الـ76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، إذ سيحصل على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مسابقة نظرة ما، ليصبح الفيلم كما أشار له موقع Deadline العالمي أول فيلم سوداني يشارك في المهرجان المرموق الذي يُقام على الأراضي الفرنسية.

وأضاف صفي الدين انه يشارك أيضا بفيلم ” عيسى” اخراج مراد مصطفى ” ، وهما أفلام قصيرة يشارك بهما لأول مرة في مهرجان عالمي مثل كان السينمائي ، حيث ينافس الفيلم للمخرج مراد مصطفى في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي والمقرر إقامته في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو المقبل.

وتابع قائلا أنه يتمنى أن تفوز هذه الأفلام بجوائز في الدورة القادمة لمهرجان كان السينمائي ، حيث تم بذل جهد كبير فيهما طيلة الأشهر الماضية .