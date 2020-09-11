المنتج أسامة سركيس : عرض «بأثر رجعي» على منصة إلكترونية خارج موسم رمضان

كشف المنتج الفني أسامة سركيس في تصريحات لـ«المال» انه يقوم حاليًا بعمل مونتاج حلقات المسلسل الجديد “بأثر رجعي” بطولة مي سليم ومحمد عز وهاجر الشرنوبي.

وأضاف أنه سوف يتم عرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية الحديثة خارج موسم رمضان القادم.

ويميل المسلسل لطابع اجتماعي تشويقي، ويتم حاليا الانتهاء من مونتاج 9 حلقات منه استعدادًا لعرضه للجمهور، حيث يتبقى لفريق العمل 3 أيام، وينتهي تصويره تماما .

وأوضح أيضًا أنه سيبدأ تحضير مسلسله لرمضان القادم 2021، الذي ستقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع لأول مرة ومن تأليف فتحي الجندي، وتقدم فيه بطولة درامية بعد نجاح آخر اعمالها التليفزيونية “أمل حياتي” الذي عرض مؤخرا على dmc.

ولفت سركيس إلى أنه سعيد بتجربته مع حنان مطاوع في رمضان القام، مشيرا الى انه موهوبة ومتفائل بتجربته معها في المسلسل الجديد.