المنتجة شيرين مجدي تنتهي من تصوير مسلسل «القمر آخر الدنيا»

انتهت المنتجة شيرين مجدي من تصوير مسلسل “القمر آخر الدنيا” الذي يواصل عرضه علي سبع قنوات مصرية وعربية ومنها قنوات النهار وروتانا وصدي البلد و lbc.

كما صرحت شرين مجدي أنها سعيدة بردود الفعل الجيدة للعمل على السوشيال ميديا وكذا بالنجاح الذي يحققه المسلسل مع الجمهور وتفاعلهم للبحث عن والدتهم من خلال الأحداث، وهذا الاستحسان مرده للموضوع القريب من المشاهد المصري والعربي، وهو القيم المنسية التي صارت مفقودة بين أفراد الأسرة الواحدة، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي.

“القمر آخر الدنيا” بطولة بشري، مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميره عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدي الأتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.

‎يذكر أن شركة “ستار ميديا ” للمنتجة شيرين مجدي والتي قدمت مجموعة من إنتاجات البرامج الديجيتال والدراما التلفزيونية في الوطن العربي ، ويعد مسلسل “القمر آخر الدنيا” التجربة الدرامية الإنتاجية الأولي لها داخل مصر ، وتسعى حالياً على قدم وساق لتصوير أكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم.