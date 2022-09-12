المنتجة آلاء لاشين تجمع أحمد عز مع شريف عرفة في «الملجأ»

سيتم تصويره في أكتوبر المقبل

المنتجة آلاء لاشين تجمع أحمد عز مع شريف عرفة في «الملجأ»
أحمد حمدي

أحمد حمدي

11:18 م, الأثنين, 12 سبتمبر 22

أعلنت المنتجة آلاء لاشين عبر حسابها الشخصي في انستجرام اليوم الإثنين عن إنتاجها فيلم «الملجأ» بطولة النجم أحمد عز والذي يجمعه بالمخرج شريف عرفة مجددا .

والفيلم السينمائي الجديد الذي يجمع عز مع شريف عرفة سيتم بدء تصوير أولى مشاهده في أكتوبر المقبل بعد الاستقرار على أبطال الفيلم بجانب أحمد عز .

يذكر أيضا أن آخر فيلم قدمه عز مع المخرج شريف عرفة ” الجريمة” وأنتجته آلاء لاشين وحقق إيرادات جيدة بدور العرض السينمائي .

كما يعتبر فيلم الملجأ ثالث تجربة سينمائية تخوضها آلاء لاشين في مجال الانتاج الفني ، بعد أن أنتجت سابقا افلام النمس والانس للنجم محمد هنيدي وحقق ايرادات كبيرة بدور العرض السينمائي ، وفيلم الجريمة للنجم عز ومنة شلبي .

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

11:18 م, الأثنين, 12 سبتمبر 22