المنافسة على الخدمة.. «حلم مر»

■ عارفين: بعض الشركات تتلصص على المنافسين لضربهم والحل فى يد الاتحاد ■ ناجى: العميل يلجأ للسعر الأقل وليس الخدمة الافضل لضعف الوعى ■ المرسى: لابد من تغيير سياسة البيع من «إغراء العميل» إلى تعليمه ماهرأبوالفضل: مروةعبدالنبي الشاذلي جمعة تَحَوُّل…

■ عارفين: بعض الشركات تتلصص على المنافسين لضربهم والحل فى يد الاتحاد

■ ناجى: العميل يلجأ للسعر الأقل وليس الخدمة الافضل لضعف الوعى

■ المرسى: لابد من تغيير سياسة البيع من «إغراء العميل» إلى تعليمه

ماهرأبوالفضل:

مروةعبدالنبي

الشاذلي جمعة

تَحَوُّل قطاع التأمين لرقم فاعل فى معادلة النمو، يتطلب عددًا من الإجراءات التى تسهم فى ضبط إيقاع السوق، أهمها تغيير بوصلة المنافسة بين وحدات التأمين من الأسعار إلى الخدمات، بمعنى عدم استخدام المضاربات السعرية كوسيلة لجلب العميل، بل المنافسة على تجويد الخدمة المقدمة له.

قيادات شركات التأمين والعاملين فيه، وصفوا المنافسة على الخدمة، بالحلم المر، إلا أنه أقل قسوة من مرارة الواقع، الذى يلجأ فيه القائمون فى الإدارات العليا للمضاربات السعرية لتحقيق المستهدف من الأقساط؛ نتيجة الضغوط التى تمارس عليهم من المساهمين.

ويرى البعض صعوبة تغيير مؤشر المنافسة للخدمة، إلا أن البعض الآخر يصفها بالممكنة، لكن بشروط، بعضها مرتبط بقيام دوائر صنع القرار بأدوارهم المنوطة، خاصة جهات الولاية كالرقابة المالية، والكيانات التنظيمية كالاتحاد المصرى للتأمين، والبعض يرى أن العميل جزءا رئيسيا ومسببا رئيسيا لتلك المضاربات، وأن البدء به أنجع طرق التحول للمنافسة على الخدمة.

برر أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» –ممتلكات، اشتعال المضاربات السعرية فى السوق بوفرة الطاقة الاستيعابية، أى زيادة المعروض مقارنة بالطلب، ما يدفع القائمين على الشركات بخفض الأسعار لاقتناص العملاء.

وكشف أن بعض الشركات انحرفت عن مسارها فى الاكتتاب الفنى للخطر، إلى التلصص على الشركات المنافسة للحصول العروض المالية التى تقدمها للجهات الطارحة لمناقصات تأمين؛ بهدف تقديم عروض أقل، بدون دراسة المخاطر تأمينيا.

ويرى عارفين أن التحول للمنافسة على الخدمة يتطلب تدخلا من الاتحاد المصرى للتأمين -ككيان تنظيمي- بالتنسيق مع أعضائه لإعداد قائمة سوداء ممن تتجاوز خسائرهم الحدود المقبولة، ويلجأون لشركات منافسة فى أعوام لاحقة، لافتًا إلى أن القائمة ستساعد الشركات على اتخاذ الإجراءات التأمينية الكفيلة بحمايتها من مخاطر العميل، والتحقق من كفاءة التسعير مقارنة بالخطر المؤمن عليه.

وصنف شركات التأمين إلى قسمين أولها العاملة برأسمال أجنبى، وتنافس على الخدمة، وفى المقابل تقود الشركات الحكومية والعاملة برأسمال مصرى حرب المضاربات السعرية، لافتًا إلى أن خفض الأسعار يخضع فى النهاية للسياسة الاكتتابية لكل شركة تأمين.

ومن جهته، أكد حسن أباظة، مدير عام التسويق وتطوير الأعمال بشركة «مصر للتأمين التكافلى» ممتلكات، أن التحول للمنافسة على الخدمة مرتبط بتغير استراتيجيات اللاعبين فى القطاع، ليتم استهداف تعظيم الربحية المحقق من النشاط التأمينى من خلال الاكتتاب الجيد، وانتقاء المخاطر، وبالتالى التسعير السليم.

وشدد على ضرورة انتهاج سياسة اللامركزية فى اتخاذ القرارات؛ للإسراع من الخدمة المقدمة، خاصة المرتبطة بسداد التعويضات، وخدمات ما بعد البيع.

ويرى محمد المرسى، العضو المنتدب لشركة «فيوتشر» لوساطة التأمين، أن التحول من المنافسة السعرية إلى المنافسة على الخدمة، يتطلب توافر مجموعة من الشروط، أولها أن تضع الجهة الرقابية معايير مهنية لقياس مستوى الخدمة المقدمة للعملاء من شركات التأمين والوسطاء، وإلزامهم بتعريف العملاء بمستوى الخدمة الذى سيقدم لهم خلال مدة التأمين، وإدراج مستوى الخدمة ضمن العروض التى تقدم للعملاء، مع اتخاذ الإجراءات العقابية ضد من يخالف المستوى المنصوص عليها فى الوثيقة.

وأضاف المرسى أن الشرط الثانى له علاقة بضرورة توقف شركات التأمين عن الاستجابة لضغوط العملاء والوسطاء لتخفيض الأسعار، والرغبة فى تحقيق أرقام إنتاجية لإرضاء الإدارات والمساهمين، كاشفًا أن المنافسة السعرية لم تقتصر على الشركات بعضها البعض بل منافسة بعض الشركات الكبرى لنفسها أى بين فروعها ومناطقها المختلفة.

وأوضح أن الشرط الثالث يتضمن توفير اتحاد شركات التأمين قاعدة بيانات اكتتابية لكل أنواع التأمين بعيدًا عن الحساسية الموجودة بين الشركات بعدم الإفصاح خشية المنافسة، على أن يتم تصنيف الشركات العاملة بالسوق، بناء على معايير من بينها مستوى الخدمة المقدم للعملاء.

وشدد العضو المنتدب لشركة «فيوتشر» على ضرورة توقف شركات الوساطة والوسطاء عـن رفع شعار للعملاء نصه «هنجبلك سعر أحسن» وتغييرها إلى «هتأخذ سعر عادل مع ضمان مستوى خدمة ملائم»، وباعتبار أن هذا القطاع هو مرآة صناعة التأمين أمام السوق، فلابد من تغيير سياسته البيعية من «إغراء العميل» إلى «تعليم العميل».

وانتهى إلى أن أى تطوير للصناعة -خاصة ما يتعلق بالخدمة- لابد أن يبدأ بتطوير شركات الوساطة والوسطاء، وقد بدأ بالفعل تقدم ملموس فى مستوى الخدمة المقدمة لكبار العملاء من بعض الشركات وكبار الوسطاء، لافتًا إلى أن التحديات التى تواجه القطاع لاتزال قائمة خاصة ما يتعلق منها بمستوى الخدمة الملائم.

وحمل شريف ناجى، العضو المنتدب لشركة «كونكت» لوساطة التأمين، العملاء مسئولية المضاربات السعرية، لاستهدافهم السعر الأقل وليس الخدمة الأفضل؛ نتيجة ضعف الوعى، لافتًا العميل نفسه ستحمل مسئولية قراره فى حالة تحقق الخطر، وبطء شركة التأمين عن سداد تعويضاته.

ويرى أن وسيط التأمين مسئول عن زيادة الوعى، بشرط وجود دعم من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، للتعريف بأهمية الخدمة فى صناعة التأمين، وأن خسائر السعر الأقل تفوق مكاسبه إن وجدت.

أما محمود عرابى، العضو المنتدب لشركة «دلتا- مصر» لوساطة التأمين، فيرى أن تحول المنافسة بين شركات التأمين من السعر للخدمة أمر صعب، لأسباب لها علاقة بعدم وجود ميثاق شرف بين اللاعبين فى السوق يتضمن عدم اللجوء لسياسة خطف العميل من الشركات المنافسة لتحقيق المستهدف من الأقساط.

وأوضح عرابى أن شركات التأمين الأجنبية تستهدف الربحية فى المقام الأول، ولا يمكن التخلى عن هذه السياسة، لكنها تلجأ أحيانًا للتخلى عن بند أو أكثر من خطتها فى البداية كنوع من المرونة؛ للوصول إلى هدفها المنشود بأقل تنازلات أو خسائر.