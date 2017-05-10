المنافسة تشتعل على إدارة أول الطروحات الحكومية

«HC» و«CFH» و«برايم» و«فاروس» تؤكد الاهتمام وتقديم عروض4 يونيو موعد تسليم الملفات.. و3 يوليو إعلان اسم الفائزشريف عمر:انضمت بنوك الاستثمار إتش سى HC، والقاهرة المالية القابضة CFH، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وفاروس المالية، لتقديم عر





«HC» و«CFH» و«برايم» و«فاروس» تؤكد الاهتمام وتقديم عروض



4 يونيو موعد تسليم الملفات.. و3 يوليو إعلان اسم الفائز

شريف عمر:

انضمت بنوك الاستثمار إتش سى HC، والقاهرة المالية القابضة CFH، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وفاروس المالية، لتقديم عروض للمنافسة على إدارة طرح أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية «إنبى»، ليشتغل الصراع على إدارة أول الطروحات الحكومية فى سوق المال.

وكانت «المال» نشرت مؤخراً اعتزام كل من «سى آى كابيتال» و«بلتون» و«أرقام كابيتال»، المنافسة على إدارة طرح حصة من أسهم إنبى، من خلال التقدم بعروض رسمية لبنك الاستثمار «NI CAPITAL»، المسئول عن برنامج الطروحات الحكومية.

وأكدت مصادر بشركة القاهرة المالية القابضة، حصولها على كراسة الشروط الخاصة بطرح إنبى، وذلك فى إطار الاهتمام بإدارة الطرح بالبورصة، وقالت مصادر أخرى بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار أنها تدرس التقدم لإدارة طرح الشركة المملوكة للحكومة.

ولفت محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم المالية القابضة، إلى أن شركته ستتقدم بملف للمنافسة على إدارة طرح أسهم إنبى، ولكن بعد انتهاء الإدارة المتخصصة ببرايم من إعدد التصور الأفضل للعرض المنتظر من الناحيتين الفنية والمالية.

وقال شريف عبد العال، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة فاروس المالية القابضة، إن شركته تلقت الدعوة للمنافسة على طرح إنبى، مضيفا: «ندرس كيفية التقدم».

وفى سياق متصل، أشارت مصادر مقربة من بنوك الاستثمار، إلى أن الفرصة الكبرى لاقتناص طرح إنبى ستكون لتحالفات بنوك الاستثمار المحلية مع شركات أجنبية، بما ييسر الترويج فى الخارج والقيد ببورصة خارجية، وذلك بجانب الخبرات السابقة فى إدارة طروحات ناجحة.

وأكدت المصادر ارتفاع حدة المنافسة على الطرح لاهتمام بنوك الاستثمار الأجنبية به، سواء بشكل منفرد أو بالدخول فى تحالف مع شركة محلية، وتشير التوقعات لاهتمام بنوك «إتش إس بى سى»، و«ميريل لينش»، و«جى بى مورجان» بالمنافسة.

وعلمت «المال» أن كراسة الشروط التى حصلت عليها بنوك الاستثمار من «NI CAPITAL» – بنك الاستثمار الحكومى – توضح أنه سيتم تلقى طلبات المشاركة فى الطرح يوم 4 يونيو المقبل، على أن يتم إعلان اسم المستشار الفائز فى 3 يوليو، كما أن الكراسات تسمح بتكوين تحالفات سواء بين شركات محلية وأجنبية، أو بين الشركات المحلية وبعضها البعض.

ونشرت «المال» مؤخراً تقدم «إنبى» بخطاب رسمى لإدارة البورصة للسير فى إجراءات قيد الأسهم، كما توقع أشرف غزالى، الرئيس التنفيذى لشركة «إن آى كابيتال» خلال مؤتمر «المال بورتفليو»، أن يتم طرح %24 من رأسمال شركة «إنبى» للبترول، فى البورصة خلال 6 شهور.

ويبلغ رأسمال إنبى المصرح به 600 مليون دولار، والمدفوع 200 مليون دولار، وتمتلك الهيئة العامة للبترول %97 من أسهمها، وشركة بتروجت %2 و%1 لصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 4.985 مليار جنيه خلال 2016 بصافى ربح قدره 1.092 مليار جنيه، ووافقت الجمعية العمومية على طرح %24 من أسهم الشركة بالبورصة، منها %1 للعاملين بها.