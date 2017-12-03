المنافسة تجبر شورى القابضة على تغيير نشاط بورسعيد للأسمنت

أماني العزازي:قررت شركة مصانع أسمنت الإسبانية المصرية (سيبيجيكو ) ببورسعيد، أحد المصانع التابعة لمجموعة شورى القابضة للصناعات الكيماوية، تغيير نشاط مصنع بورسعيد، الذى يعد واحدا من المصانع التابعة للمجموعة من صناعة الأسمنت إلى تصنيع الكيماويات الأخرى اللازمة لبعض الصناعات، والمبيدات وتخ

أماني العزازي:

قررت شركة مصانع أسمنت الإسبانية المصرية (سيبيجيكو ) ببورسعيد، أحد المصانع التابعة لمجموعة شورى القابضة للصناعات الكيماوية، تغيير نشاط مصنع بورسعيد، الذى يعد واحدا من المصانع التابعة للمجموعة من صناعة الأسمنت إلى تصنيع الكيماويات الأخرى اللازمة لبعض الصناعات، والمبيدات وتخصيب التربه الزراعية.

وقال أحمد حاحا، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة إن انخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع الدولار، وتضاعف تكلفة الخدمات، فضلًا عن ظهور منافسين قادرين علي خفض تكلفة المنتج كانت أهم الأسباب التي دفعت الشركة لتغيير نشاطها ، مؤكدا احتفاظ الشركة بالعمالة رغم توقف المصنع إلى جانب الانتظام في سداد الالتزامات التعاقدية مع الهيئة العامة للاستثمار، والتأمينات الاجتماعية والكهرباء.

وتعمل شركة مصانع أسمنت الإسبانية المصرية «سيبيجيكو» بنظام المناطق الحرة بالقانون رقم 8 لعام 1997، وتعديلاته، وأنشئ المصنع عام 1979، وبدأ إنتاجه 1984، وتبلغ مساحته 42 ألف متر بالمنطقه الصناعية جنوب الرسوة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار طن حديد التسليح من 4 آلاف جنيه، إلى 12 ألف جنيه، وارتفاع تكلفة الأسمنت بسبب ارتفاع تكاليف قطع الغيار والمعدات والآلات اللازمة لعملية التصنيع، والمواد الخام اللازمة للصناعة، ورفع الدعم عن الوقود، لا سيما فحم الكوك، الذى يعد العنصر الأساسى لصناعة الأسمنت، أدى إلى تراجع الطلب على مستلزمات البناء من الأسمنت والحديد.

قال إن رفع الدعم عن المحروقات والطاقة زاد من تكاليف التشغيل، ما أدى إلى تعثر غالبية المصانع، أو توقف جزئى لخطوط إنتاجها.

أكد أن المعوقات الجمركيه تتصدر قائمة أسباب التعثر التى واجهها مصنع أسمنت بورسعيد، أيضا وتخضع مستلزمات إنتاجه المستوردة من الخارج للإجراءات الجمركية، التى تطبق على السلع الواردة لبورسعيد، وفقا لقانون المناطق الحرة، لافتًا إلى أن الإجراءات الجمركية المعقده تتسبب فى تباطؤ عملية الإنتاج، ووصول المنتج للمستهلك بحالة رديئة، ما يسبب خسائر للشركة تنعكس على مستوى دخل العاملين، وتقليل نسب الأرباح.

عن حجم مشاركة المصنع فى إمداد الشركات العاملة شرق بورسعيد، بمستلزمات البناء، قال إن المصنع كان يساهم فى توريد الأسمنت لشرق بورسعيد، لتغطية احتياجات شركات البناء مطالبا بضرورة التعامل مع الأسمنت، باعتباره سلعه إستيراتيجيه، تتعلق بالأمن القومى.

كما طالب بتطوير محطة بضائع سكة حديد بورسعيد لتحقيق التكامل بين منظومة التصنيع والتسويق لسرعة وانسيابية عملية نقل الخامات المحلية اللازمة للتصنيع إلى بورسعيد، والعكس لنقل المنتج النهائى، إلى داخل محافظات مصر.

أشار إلى أن المنطقة الصناعية تقع بعيدًا عن ميناء غرب بورسعيد، الذى تتواجد بجواره محطة بضائع السكة الحديد، التى يجب تطويرها لنقل المنتجات الصناعية لأسواقها، بدلا من الاعتماد على النقل البرى، الذى أصبح أكثر تكلفة وأكثر إضرارًا بالبنية التحتية.

أكد عزم المجموعة افتتاح مشروعين جديدين، داخل المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، الأول يحمل اسم ستار كيم للصناعات الكيماوية، على مساحة 11487 متر مربع، يقع بمنطقة الحوض الجاف، جنوب الرسوة لطحن وخلط ومزج وتعبئة المواد الكيماوية اللازمة للصناعة، والزراعة، والصحة العامة، والمخصبات، والأيروسولات، بنسبة تصدير %75من حجم إنتاج المصنع.

قال إن رأس المال المصدر للمشروع يبلغ 40 مليون دولار، ويعد المشروع الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط، الذى ينتج أنواع الكيماويات، والمبيدات اللازمة للزراعة.

ويشمل المشروع الثانى الذى يقع على مساحة 3000 متر مربع، ويحمل سم بنتا للصناعات الكيماوية والمبيدات، ويدخل فى تحسين التربة الزراعية، وقتل الآفات الضارة بالتربة، برأسمال مصدر 16 مليون دولار، ويستهدف المشروع فى أولى مراحله تصدير كامل إنتاجه إلى باكستان، والهند، وإفريقيا، وعمان، والأردن، وجيبوتى، وإثيوبيا، وجنوب شرق آسيا، فيما يقتصر تغطية السوق المحلية على طلب وزارة الزراعة.

أشار إلى اعتزامه الاستعانة بعمالة مدربة من أبناء بورسعيد، للعمل فى التوسعات الجديده للمجموعة، مشيرا إلى أنه حاليا تعقد دورات تدريبية بالاستعانة بخبراء أجانب لتدريب العمالة على الأنشطة الجديدة التى بصدد الإعلان عن بدء تشغيلها قريبا.

يذكر أن مجموعة شورى تأسست عام 1958 تعمل فى مجال الكيماويات الزراعية والأسمنت، والصلب، والطاقة، والعقارات، والدهانات، والمواد الكاشطة، وتعد اللاعب الأساسى فى صناعة كيماويات الزراعية المصرية، وبلغت دورة رأسمال المجموعة عام 2015، 4 مليارات جنيه، كما بلغت القيمة السوقية لحصتها 5 مليارات جنيه.