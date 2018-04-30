المنافسة بين المطورين فى العاصمة الإدارية تنعكس إيجابا على القطاع

■ نستهدف تنفيذ 4700 وحدة بالعاصمة خلال 3 سنوات ■ إنهاء إجراءات القرار الوزارى لكابيتال هايتس 1 المال ـ خاصكشف محمد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للتطوير العمرانى «SUD» عن أن الشركة تستهدف تنفيذ 4700 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة متنوعة بين المساحات والمواصفات



■ نستهدف تنفيذ 4700 وحدة بالعاصمة خلال 3 سنوات

■ إنهاء إجراءات القرار الوزارى لكابيتال هايتس 1



المال ـ خاص

كشف محمد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للتطوير العمرانى «SUD» عن أن الشركة تستهدف تنفيذ 4700 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة متنوعة بين المساحات والمواصفات لتخاطب شرائح متنوعة من العملاء والأسر المصرية، عبر مشروعى الشركة كابيتال هايتس 1 و2.

وقال شلبى إن الشركة وضعت أسعارا مدروسة لوحدات مشروعاتها تختلف وفقا للموقع والمساحات ومواصفات البناء والتشطيب والخدمات، مشيرا إلى أن الشركة راعت تقليل النسبة البنائية لتوفير المزيد من الخدمات ورفع رفاهية العملاء.

وأضاف أن الشركة أنهت إجراءات حصولها على القرار الوزارى للقطعة الأولى لمشروع كابيتال هايتس 1، وتمت مراجعة الرسومات ومتبقى فقط توقيع وزير الإسكان لإنهاء الإجراءات، بينما تقدمت الشركة بطلب إلى شركة العاصمة للحصول على القرار الوزارى للمشروع الثانى، ومن المتوقع إنهاؤه خلال أيام.

وأوضح أن مكتب الاستشارى المهندس حسين صبور يتولى تنفيذ أعمال الاستشارات والإشراف على تنفيذ المشروعات، لافتا إلى أن مدة تنفيذ كابيتال هايتس 2 و3 سنوات، ويقام على مساحة 57 فدانا، وتمثل مساحة المبانى به 50 ألف متر، ويشمل شققا بمساحات من 140 إلى 500 متر، وتبلغ ارتفاعات العمارات أرضى و7 أدوار، كما يشمل قصورا بمساحة مبانى 1195 مترا ملحقة بحديقة 400 متر، ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب للعملاء عكس مشروع كابيتال هايتس 1 والذى تم بيع الوحدات نصف تشطيب.

وأشار إلى أن مساحة الخدمات واللاند سكيب بالمشروع تمثل 200 ألف متر، وتضم ناديا رياضيا على 50 ألف متر يشمل أكاديمية كرة قدم وملعب اسكواش وتنس وكرة سلة وحمامات سباحة وتراك للجرى على مساحة 1500 متر و30 ألف متر خدمات تجارية وإدارية فضلا عن الترفيهية.

وأضاف شلبى أن الشركة بدأت فى أعمال المجسات والأسوار للمشروعين وسيتم تنفيذ الأعمال الإنشائية لها بالتوازى، لافتا إلى الشركة حصلت على أراض خدمية فى منطقة البنوك بجوار مقر البنك المركزى بالعاصمة الإدارية، وسيتم إقامة أبراج خدمية بهم، كما تستهدف الشركة تنفيذ فندق.

وأكد أن دخول شركات التطوير العقارى الكبرى فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ مشروعات متنوعة ضرورة لسرعة التنمية وخلق منافسة شريفة بين المطورين تدفعهم لابتكار منتجات جديدة تسهم فى تحقيق القيمة المضافة المناسبة المشروع، وتحقيق استفادة للعميل من حيث إتاحة فرص للمقارنة والاختيار.

وقال إن الشركة حصلت على القرار الوزارى لمشروعها هاى سيتى بالعبور، وتم البدء فى إنشاءات المشروع، وهوعبارة عن مشروع سكنى متكامل على 36 فدانا يشتمل على وحدات سكنية بين 110و400 متر، وأنهت الشركة تسويق جزء كبير من وحداته منذ طرحه فى شهر يوليوالماضى.

وأشار إلى أن الشركة مهتمة بالحصول على أراض بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مدينة المنصورة الجديدة، وتترقب طرح الأراضى بتلك المدينة الواعدة.

وأضاف أن الشركة تعمل فى السوق المصرية منذ عام 1996 نفذت حوالى 22 مشروعا فى 6 مدن، وطورت حوالى 951 ألف متر حجم الأراضى وسلمت أكثر من 8000 وحدة متنوعة بين سكنى، وتجارى وسياحى فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية فى الدلتا بدمياط وبمدينة دمياط الجديدة وفى المنصورة ورأس البر، وكذلك العبور ومدينة نصر والعاصمة الإدارية.

وأوضح أن الشركة نفذت مشروعات تجارية إدارية وطبية فى المنصورة منها بيزنس تاورز وإيليجنس تاورز وميدكال تاورز، وسيتم خلال سبتمبر المقبل افتتاح مدرسة الصفوة الدولية، كما تم تنفيذ وتشغيل مدرسة فى دمياط، وجار تنفيذ ناد رياضى على 28 فدانا بدمياط الجديدة وسلمت الشركة فى 2012 كومباوند صن سيتى 1 فى دمياط الجديدة، وسيتم تسليم كومباوند صن سيتى 2 العام الجارى، وجار تنفيذ صن سيتى 3، 4 فى رأس البر وتسليمها خلال 2019.

وأشار إلى الحرص على المشاركة فى المعارض المحلية والخارجية، وقد شاركت الشركة فى العديد من المعارض مؤخرا منها IPS 2018 دبى، وذلك إيمانا من الشركة بضرورة الترويج للمشروعات المصرية بالخارج والعمل نحوتصدير العقارات لدورها فى جذب العملة الصعبة إلى مصر.

وشهدت المعارض إقبالا من المستثمرين العرب والمصريين العاملين بالخارج على المشروعات بما يعكس ثقة الاستثمارات العربية، وكذلك جاذبية السوق المصرية والذى يعد الأقوى فى الشرق الأوسط نتيجة الاستقرار السياسى والمشروعات الكبرى والعملاقة التى تم تنفيذها من المدن الجديدة والبنية التحتية القوية فى وقت زمنى قياسى.