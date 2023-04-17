المنافذ الجمركية تقرر العمل اليوم الاثنين بكامل قوتها رغم الإجازة (مستند)

قررت الدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، عمل المنافذ الجمركية غدا ” الاثنين ” وذلك رغم استمرار الإجازة الرسمية تزامنا مع أعياد الربيع .

وحسب التعليمات الصادرة عن مسئولي وزارة المالية ومصلحة الجمارك، فمن المقرر أن يكون ” الاثنين ” يوم عمل بكامل القوة بساحات الفحص والمناطق اللوجستية خاصة مركز لوجستي السخنة، ومركز الطيران بمطار القاهرة الجوي، وتسجيل 46 وذلك في حضور جهات الفحص المشترك.

كان قد أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، تعليمات لموظفي المنافذ الجمركية المختلفة سواء البرية أو الجوية أو البحرية، خلال شهر رمضان، وذلك بهدف العمل على سرعة الافراج الجمركي.

ونص منشور التعليمات رقم 15 لسنة 2023 أنه تقرر أن تكون مواعيد الحصول والانصراف خلال شهر رمضان لموظفي الجمارك والمواقع الجمركية والمراكز اللوجستية، بأن تكون من الساعة الثامنة والنصف وحتى الثالثة والنصف مساءا، وذلك لجميع المواقع الجمركية والمراكز اللوجستية التي تعمل بنظام الوردية الواحدة.

أما بالنسبة للمواقع التي تعمل بنظام الورديتين بأن تكون الوردية الثانية من الساعة الثالثة والنصف حتى العاشرة والنصف .

وبالنسبة للمواقع التي تعمل بنظام الثلاث ورادي والمناطق النائية، فيستمر العمل بها بنفس المواعيد العادية، على ألا يقل عدد ساعات العمل اسبوعيا عن 35 ساعة ولا تزيد عن 42 ساعة.

وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا يأتي في ضؤ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والعمل على انسيابية حركة البضائع بالمنافذ الجمركية.

ومنذ فبراير من العام الماضي، كانت قد بدأت شركات التوكيلات الملاحية، بزيادة ساعات العمل لديها، وفقا لتوصيات وزارة المالية ومصلحة الجمارك، وذلك للتسهيل على مستخلصي الجمارك بالحصول على ” إذن التسليم ” والذي يعد المستند الرئيسي لصرف الحاويات من الموانئ المصرية.

وأعلن عدد من التوكيلات الملاحية، أنه تقرر مد ساعات العمل بخدمة عملاء الوارد حتى السادسة مساء طوال أيام الأسبوع شاملاً يوم الجمعة، وفقا لتوصيات مجلس الوزراء بخصوص تسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع وخفض مدة بقائها فى الموانئ.

يشار إلى أن التوكيلات الملاحية قبل صدور التعليمات المذكورة، كانت تعمل من 3 إلى 5 أيام أسبوعيًا حتى الخامسة مساء.

وأشار مصدر مسئول بالتوكيلات الملاحية، أن زيادة ساعات العمل بالتوكيلات الملاحية يأتى فى إطار مساندة تلك الشركات لإنجاح المنظومة الجمركية، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع مؤشر مصر فى الخدمات اللوجستية.

وأضاف أنه تم عقد اجتماع مؤخرا مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، وأسفر اللقاء عن تشكيل لجنة من ممثلى وزارة المالية، ومصلحة الجمارك المصرية، والغرفة التجارية بالإسكندرية، وغرفة الملاحة، فضلا عن شعبة المصدرين والمستوردين بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وشركة” MTS “ وتتولى تلك اللجنة ورصد جميع التوصيات التى من شأنها خدمة نشاط النقل والتجارة، ووضع حلول للمشكلات والمعوقات التى تواجه السوق الملاحية.

وأكد أن مجتمع الأعمال يساند الجهات المعنية فى أى مقترحات من شأنها العمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي، وذلك طبقًا لحاجة العمل بما يضمن ارتباط المنظومة بالكامل والعمل فى تناغم مستمر، والتى من أهمها أيضًا عمل البنوك طوال الأسبوع وتطبيق منظومات الميكنة لتحويل مصر إلى مقر لوجستى عالمي.

ومن المعروف أن البضائع المستوردة تمر بعدد من الخطوات للإفراج عنها من المنافذ الجمركية المختلفة، سواء البحرية أو البرية أو الجوية.

وتبدأ تلك الخطوات بوصول الحاوية أو البضائع إلى الميناء، وبعد ذلك يتم البدء فى عملية التفريغ عبر شركة الشحن والتفريغ، ثم تأتى الخطوة الثانية قيام المستخلص الجمركى والذى يكون مندوبا عن صاحب البضائع بسحب إذن التسليم من الوكيل الملاحي.