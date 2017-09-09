المنافذ الجمركية تعرقل التوسعات العمرانية لبورسعيد

أمانى العزازى: أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد تعليمات للقائمين على منفذ الرسوة الجمركى بتيسير إجراءات تنقل سكان الحي الإماراتي الذى يقع خارج حدود بورسعيد الجمركية من وإلى المدينة، وتخصيص حارة تفتيش بالمنفذ، خاصة بسكان الحي وسياراتهم والدراجات البخارية. وأكد جمال نصار، مد

أمانى العزازى:

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد تعليمات للقائمين على منفذ الرسوة الجمركى بتيسير إجراءات تنقل سكان الحي الإماراتي الذى يقع خارج حدود بورسعيد الجمركية من وإلى المدينة، وتخصيص حارة تفتيش بالمنفذ، خاصة بسكان الحي وسياراتهم والدراجات البخارية.



وأكد جمال نصار، مدير عام جمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، أن التفتيش سيقتصر علي المركبات فقط دون التفتيش الذاتي للسكان ومستلزماتهم، طالما يحملون تصاريح أمنيه للخروج والدخول، وذلك بالتنسيق مع اللواء أحمد قوطة مدير عام المواقف وإدارة شرطة الموانئ، وتيسير نقل متعلقات السكان من خلال كوبري الشاحنات.

وصدرت التعليمات المكتوبة من إدارة شرطة الموانئ والجمارك لجميع العاملين في المنافذ للتيسير على السكان دون التعرض لهم وحل كافة المشاكل التي قد تواجههم في المنفذ.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وقرر نقل المنافذ الجمركية إلى مواقع جديدة نظرا للامتداد العمرانى الذى تشهده بورسعيد وإقامة العديد من المشرروعات غرب وجنوب بورسعيد، والتى يعانى أصحابها من وجود المنافذ وخضوعهم لإجراءات التفتيش الجمركى أثناء التوجه لمشروعاتهم.