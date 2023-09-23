المناطق الهشة بيئيا في شمال غربي الصين تحتضن فرصا جديدة لـ«الاقتصاد الأخضر»

تقع منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي في شمال غربي الصين ، وتعرف باسم “ساي شانغ جيانغ نان” (يعني بيئة جميلة في شمال غربي الصين)، لكنها كانت تعاني من العديد من المشاكل البيئية، إذ تم الاعتراف بمنطقة شيهايقو من قبل الأمم المتحدة باعتبارها “واحدة من أكثر المناطق غير الملائمة للمعيشة”؛ المدن المركزية محاطة بالصحاري، وهناك قلق من “زحف الرمال وتراجع الناس”؛ كما تم ممارسة أعمال التعدين في جبال خهلان في شمالي المنطقة بشكل غير منظم لفترة طويلة مما أدى إلى إنهاك التربة.تعزيز الحماية البيئية والترميم، وبناء ضمان بيئي أخضر متين، وتسريع تطوير الصناعات الخضراء … في السنوات الأخيرة ، تحتضن نينغشيا، وهي منطقة هشة بيئيا، بنشاط الفرص الجديدة التي يجلبها “الاقتصاد الأخضر”.

مناطق شمال غربي الصين

يجب إجراء الحجوزات مسبقا خلال موسم الذروة، وإلا لا يمكن حجز الغرف على الإطلاق. يرغب الناس في تجربة الصيف عند 18 درجة مئوية!” قال يه سان تشنغ، قروي في قرية يهجيا، بمحافظة جينغيوان، في مدينة قويوان، بفخر في فناء مزرعتهلم يتخيل المزارع بشمال غربي الصين أبدا أنه سيستمتع بأرباح “الاقتصاد الصيفي”.

تقع مدينة قويوان في المنطقة الأساسية من شيهايقو، حيث عانت المنطقة من البيئة القاسية والفقر المدقع لفترة طويلة.

من أجل توفير الطعام، لم يكن أمام المزارعين سوى القطع الجائر للأشجار، والقضاء على البيئة من أجل توفير الغذاء، إلى جانب البيئة الطبيعية الجافة وندرة الأمطار، تم استنفاد الأرض تدريجيا.”

في الماضي، كانت الأيام مريرة، وكان علي الذهاب إلى سفح الجبل في الصباح الباكر لجلب الماء، وكان علي أن أمشي أكثر من عشرة كيلومترات لشراء الخضار واللحوم، ولم يكن لدي ما يكفي من الطعام بعد الانشغال لمدة عام إذا حدث الجفاف”.

الهجرة البيئية

يتذكر هو شو كه، وهو مزارع انتقل من شيهايقو إلى مدينة ينتشوان، حاضرة منطقة نينغشيا.إن الهجرة البيئية هي إجراء رئيسي اتخذته الحكومة الصينية لحل مشكلة الحماية البيئية.

وعلى مدى أكثر من 40 سنة مضت، تمت إعادة توطين أكثر من 1.23 مليون شخص في نينغشيا، مما أعطى شيهايقو فرصة للتعافي الطبيعي.من خلال القيام بأعمال زراعة الأشجار في ظروف العيش في مساكن عشوائية وقضم طعام متواضع، إلى تنفيذ مشروعات إعادة الأراضي الزراعية إلى الغابات والأراضي العشبية، وإغلاق الجبال وحظر الرعي، بعد عدة أجيال من الجهود، تتغير شيهايقو تدريجيا من اللون “الأصفر” إلى اللون “الأخضر”.

السياحة الصيفية

في نهاية عام 2022، بلغ معدل تغطية الغابات في مدينة قويوان 14.4 في المائة، وهو أعلى بكثير مما سجل في الثمانينات من القرن الماضي البالغ 1.4 بالمائةفي أوائل الخريف ، تمتلئ شيهايقو بالجبال والحقول المتدرجة الخضراء، حيث إن مناظر جبل ليوبان خلال الرذاذ خلابة جدا، وبذلك يتحول المكان غير الملائم للمعيشة إلى مكان ساحر للسياحة الصيفية، حتى أصبحت قاعدة إنتاج الخضروات لمنطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى وأماكن أخرى.في عام 2013، جاء ليانغ وي، وهو مواطن من مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين، إلى حي يوانتشو بمدينة قويوان لزراعة خضروات المناطق الباردة، قال “هنا الأرض مرتفعة، والمناخ بارد، والضوء قوي، والاختلاف كبير في درجات الحرارة، لذا تكون جودة الخضروات جيدة بشكل خاص، لا داعي للقلق بشأن البيع على الإطلاق، تختلف شيهايقو عن ما كانت عليه في الماضي”.

عندما تم الانتهاء من أعمال البناء وبدء التشغيل لأول خط سكك حديدية صحراوي في الصين، خط باولان، توقع بعض الخبراء الأجانب أن يتم دفن السكك الحديدية في الصحراء في غضون 30 عاما على الأكثر. ولكن حتى يومنا هذا، لا تزال السكك الحديدية تشهد تشغيلا كثيفا.

إزاحة حبيبات الرمل بفعل الرياح

وفقا للبحث، تزاح حبيبات الرمال بفعل الرياح ثم تهبط على مسافة لا تزيد عن 1.05 متر، لذلك يتم ربط مربع القش الذي يبلغ طوله مترا واحدا وعرضه متر واحد بشبكة، لمقاومة الكثبان الرملية المتحركة”.

قال تانغ شي مينغ، رئيس مزرعة الغابات في الضواحي الغربية لمدينة تشونغوي.

تقع مدينة تشونغوي على حافة صحراء تنغر. وفقا للسجلات، اقتربت الكثبان الرملية المتنقلة من الحدود الغربية لمحافظة تشونغوي في عام 1949. لأكثر من 70 عاما، بالاعتماد على مربعات القش، إلى جانب التقنيات والمواد الجديدة التي يتم استكشافها باستمرار من قبل موظفي مكافحة التصحر والباحثين العلميين في الخطوط الأمامية، تمكنت مدينة تشونغوي من السيطرة على 1.5 مليون مو (مو واحد يساوي نحو 667 مترا مربعا) من الصحراء وأزاحت حدود الصحراء مسافة 25 كيلومترا.

مع تلاشي خطر التصحر، تسعى المدينة الصحراوية جاهدة لاستغلال “فوائد الرمال”تقف على ذروة قاعدة الطاقة الجديدة في صحراء تنغر في نينغشيا، يتم توصيل الألواح الكهروضوئية من طرف إلى طرف، وهو أمر مذهل، والنباتات الرملية المزروعة في مربعات القش مليئة بالخضرة… هذا هو المشروع الداعم الرئيسي لأول مشروع لنقل الطاقة الكهربائية فائقة الجهد العالي بالتيار المباشر خارج قاعدة كبيرة في “صحراء غوبي” — مشروع نقل الكهرباء من نينغشيا إلى هونان بوسط الصين.

“تم ربط المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الكهروضوئية بقدرة 1 مليون كيلوواط بنجاح بالشبكة وبدأت توليد الطاقة، وعندما تسنح الظروف المستقبلية، سنقوم أيضا بتطوير صناعة التربية تحت الألواح الكهروضوئية لزيادة تحسين الفوائد البيئية والاقتصادية”.

جبل خهلان

قال تشاو تشيانغ، مدير مركز نينغشيا لونغيوان للتشغيل والصيانة الكهروضوئية. — “جبل خهلان مليء بالخضرة.

جبل خهلان هو حاجز أمني بيئي مهم في شمال غربي الصين. غير أنه كان مصابا بـ “ندوب كثيرة” بسبب عمليات الاستخراج التقليدية للحصول على موارده المعدنية الوفيرة.”

في ذلك الوقت، كنا نعرف فقط استخراج الفحم، وفي ذروته، حفرنا 500 ألف طن من الفحم من جبل خهلان سنويا. في ذلك الوقت، كانت الرياح تهب فأصبحت السماء مليئة برماد الفحم الأسود، ولا يمكن رؤية أي شيء على الطريق”.

قال هو جيان تشو، النائب السابق لمدير منجم وانغتشيوانقو للفحم في مدينة شيتسويشان في نينغشيا.

في عام 2017، أطلقت نينغشيا “حرب الدفاع البيئي لجبل خهلان”، حيث أغلقت تماما جميع مناجم الفحم والمناجم الأخرى ومحطات غسل الفحم وتخزينه في محمية جبل خهلان.”الاستعادة البيئية ليست مهمة سهلة” قال هو جيان تشو.

زراعة الشجر

في عام 2019، أحضرت أكثر من 100 شخص، وتم رش بذور العشب وحدها لمدة يومين. في السنة الأولى، أطارتها الرياح جزءا منها وأكل الدجاج البري جزءا آخر.

في العام التالي قمنا برشها مرة أخرى، وعادت بذور العشب ببطء إلى الحياة. فقط عندما تكون بذور العشب على قيد الحياة يمكن زراعة الشجر”.

وفي السنوات الست الماضية، نفذت نينغشيا معالجة خاصة وتصحيحا شاملا لـ169 نقطة نشاط بشري في محمية جبل خهلان الوطنية الطبيعية و45 نقطة بجانبها تؤثر بشكل خطير على البيئة الإيكولوجية، وسحبت 16 مليون طن من الطاقة الإنتاجية للفحم. اليوم، تصل مساحة الغابات في المحمية إلى 27600 هكتار.

أثناء زيارة مصنع تشيهوي يوانشي للنبيذ في حي شيشيا بمدينة ينتشوان، تُرى مزارع العنب على الجانبين، وتنمو صفوف العنب الأرجواني بشكل جيد، وتتأرجح بلطف بفعل نسمات الهواء، وتنضح برائحة مسكرة تحت أشعة الشمس.

من الصعب تخيل أن هذا مصنع نبيذ “ينمو” من منجم جبل خهلان.

منذ عام 2008، زرع المصنع 3000 مو من عنب النبيذ و9000 مو من أشجار الغابات في صحراء غوبي، ونفذت ترميما بيئيا لـ6000 مو من مناطق الفراغات (مناطق يوجد فيها فراغات تحت الأرض وذلك نتيجة لعمليات الاستخراج أو حركات جيولوجية طبيعية).

قال مالك المصنع يوان يوان “بمساعدة البيئة الجيدة، أخذنا زمام المبادرة في تطوير سياحة النبيذ، والتي اكتسبت شعبية وعززت بشكل كبير مبيعات النبيذ”.

زراعة عنب النبيذ

تقع السفوح الشرقية لجبل خهلان في “الميل الذهبي” لزراعة عنب النبيذ عند خط عرض حوالي 38 درجة شمالا، حيث تصدر 138 مليون زجاجة نبيذ إلى جميع أنحاء العالم كل عام.

وبالاعتماد على تطوير صناعة النبيذ، استطاعت نينغشيا تغطية 350 ألف مو من الأراضي القاحلة في السفوح الشرقية لجبل خهلان بالمساحات الخضراء، مما زاد من بناء حاجز بيئي.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.