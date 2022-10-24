المناطق الصناعية في الصعيد.. استثمارات بحاجة لمزيد من الدعم الحكومي

كشفت الحكومة مع انطلاق المؤتمر الاقتصادي عن تراجع في الاستثمارات في المناطق الصناعية وهو ما أرجعه اثنان من المعنيين بقلة الخدمات رغم الجهد الحكومي الذي يشهد تحسنا ملحوظا تجاه تلك المناطق مؤخرا.

في البداية، قال خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن الصعيد يوجد بها عدد 4 مناطق صناعية، وبدأ التخصيص والتقسيم في عدد منها قبيل الألفية الجديدة ، ورغم كافة جهود الدولة في توفير البنية التحية للمناطق والمجمعات الصناعية إلا أنه وحتى الآن يغيب عدد كبير من المرافق الحيوية والمتوفر منها يحتاج إلى صيانة وتحديثات كخطوط الكهرباء والمياه والغاز والصرف .

وأضاف أبو الوفا أنه مع غياب المرافق تقل شهية المستثمرين وتغيب الرغبة الاستثماري، وهو ما يتسبب في عدم إقبال المصنعين في الحصول على الأراضي المطروحة فى الصعيد .

وأكد أبو الوفا أن هناك تحسنا ملحوظا في الفترة السابقة للتحرك الواضح لاستكمال البنية وتوصيل المرافق اللازمة للمدن الصناعية في الصعيد منن ضمنها محافظة سوهاج من خلال حزمة التحفيزات التي تقدمها الدولة للقطاع الصناعي ، مما يلقي بظلاله الايجابية على القطاع الصناعي والاستثماري بالتوازي مع اقبال ملموس على الأراضي المطروحة للمجمعات الصناعية حرصا على تفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توطين الصناعة

ومن جانبه، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أوضح أن بعض المصنعيين يتحججون بعدم وجود مرافق فى مجمع الصناعات بالصعيد.

واوضح أبو المكارم، أن عدم إقبال رجال الصناعة على تلك المجمعات في الصعيد يرجع إلى قلة الخدمات ، و ارتفاع الأسعار ، وطرق العرض ، متوقعا أن تظل تلك الأزمة قائمة طالما يتحمل المصنع توفير كامل الخدمات لمشروعه ، الأمر الذى يكلفه أعباء مادية باهظة تفقده القدرة على استكمال مشروعه.

ولفت أبو المكارم إلى تلك الأزمة لن تحل إلا أن تقوم الدولة بتوفير الخدمات والمرافق للمصنع على أن يقوم الأخير بتجهيز المبنى من المعدات والخامات والعمالة وكافة المتطلبات المتبقية مما يسهم فى تخفيف حدة الأعباء المادية عليه ، ومن ثم يتمكن من الاستمرار فى تنفيذ مشروعه.

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ، قال خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي الأحد بحضور الرئيس السيسي،: أنه تم الانتهاء من 17 مجمعًا صناعيًا بتكلفة 10.2 مليار جنيه فى 10 محافظات، مشيرا إلى تطوير البنية الأساسية والمناطق الحرة والصناعية أمام القطاع الخاص.

وكشف عن أن الدولة خصصت 30 مليون متر مربع أراض صناعية بعضها دون مقابل في الصعيد، في المقابل اكتشفنا أن 3 مليون متر بس هي اللي اشتغلت، نتيجة شكاوي عديدة من المرافق وأسلوب طرح هذه الأراضي.

واستعرض مدبولى خارطة جديدة للجمهورية جديدة ، ورؤية الدولة والحكومة خلال الفترة المقبلة