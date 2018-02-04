المناطق الحرة طوق نجاة الرياضية الفاخرة من الركود

شريف عيسىاستبعد عدد من الخبراء والوكلاء نمو مبيعات السيارات الرياضية الفارهة خلال العام الجارى، فى ظل ثبات الفئة الاجتماعية التى تستهدفها، متوقعين أن تلجأ الشركات إلى البيع بالمناطق الحرة فى محاولة للحفاظ على مستهدفاتها من المبيعات والموقعة مع الشركة الأم، بعد صعوبة الحصول على تراخيص سياحية لتلك ا

شريف عيسى

استبعد عدد من الخبراء والوكلاء نمو مبيعات السيارات الرياضية الفارهة خلال العام الجارى، فى ظل ثبات الفئة الاجتماعية التى تستهدفها، متوقعين أن تلجأ الشركات إلى البيع بالمناطق الحرة فى محاولة للحفاظ على مستهدفاتها من المبيعات والموقعة مع الشركة الأم، بعد صعوبة الحصول على تراخيص سياحية لتلك الطرازات.

وتوقعوا أيضا أن يلجأ عدد من الشركات إلى طرح تلك الطرازات، ولكن بمحركات ذات سعة لترية أقل فى محاولة لدفع حركة مبيعات تلك الفئة من السيارات، عبر استقطاب شرائح جديدة من المستهلكين، نظرا لكونها أقل سعرا من نظيرتها، والتى تحوى محركا ذا سعة لترية الأعلى.

فى البداية، استبعد محمد فاخورى، رئيس قطاع «إستون مارتن» بمجموعة عز العرب، أن تشهد سوق السيارات الرياضية الفاخرة أى نمو خلال 2018، نتيجة صعوبة جذب شرائح جديدة من المجتمع من المهتمين باقتناء تلك الفئة من السيارات.

وتابع : «أنه رغم عدم تأثر تلك الفئة من السيارات بقرارات تحرير أسعار الصرف، والزيادات السعرية فى أسعار تلك الطرازات فإن فرص نموها باتت محدودة للغاية، مع تعدد المنافسين والطرازات المطروحة من تلك الفئة من السيارات».

وأشار عمرو إسكندرانى، خبير سوق السيارات، إلى أن سوق السيارات الرياضية فى مصر محدودة وضعيفة للغاية لأمور تتعلق بمستويات الدخول، بالإضافة إلى مدى رغبة عملائه على اقتناء الموديلات الجديدة، مؤكداً أن تنوع العلامات التجارية التى تقدم طرازات رياضية شهدت زيادة كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية، الأمر الذى تسبب فى تشبع السوق المحلية.

وأكد أن زيادة المعروض من تلك السيارات، مع ثبات الطلب، تسبب فى محدودية بيع كل الوكيل، الأمر الذى دفعها إلى إعادة النظر فى مستهدفاتها، واللجوء إلى البيع بالمنطقة الحرة، لتصريف المخزون لديه من تلك الطرازات، وتجنب إمكانية فسخ التعاقد مع الشركة الأم.

وتوقع أن يلجأ عدد كبير من وكلاء السيارات خلال العام الجارى، للبيع عن طريق المناطق الحرة، فى محاولة لتصريف الحصة المتفق عليها مع الشركة الأم، فى ظل التوقعات التى تشير إلى ثبات أدائه.

واستبعد مصدر مسئول بشركة «MTI أوتوموتيف»، وكلاء «جاكوار لاند روفر» و«بنتلى» و«مازاراتى»، إمكانية إعادة طرح العلامة الإيطالية «فيرارى» مع الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وأضاف أنه خلال الربع الثانى من 2016 لجأت «MTI» إلى إعادة طرح «مازيراتى» باستثمارات تصل إلى 650 ألف دولار، وبالتزامن مع الربع الأول من 2017 تدشنت مركزها المتكامل بالقاهرة، بهدف المنافسة على تلك الفئة من السيارات، وبالتالى فإن طرح «فيراراى» بات غير ملائم حالياً.

وأشار إلى أن الزيادات الكبيرة فى الأسعار، والتى صاحب قرار تحرير أسعار الصرف تسببت فى ضعف الإقبال، على تلك الفئة من السيارات، مما جعل ضخ استثمارات فى مجالات خدمات ما بعد البيع والصيانة، وتدشين صالة عرض خاصة بـ «فيرارى» أمر فى غاية الصعوبة خلال الفترة الراهنة.

وأوضح أن صعوبة الحصول على تراخيص سياحة لفئة السيارات الرياضية، تسبب فى ثبات الطلب، وضعف فرص الطلب عليها، مما دفع الشركة إلى الاعتماد على الطلب الخاص، مع إمكانية بيعها بالمناطق الحرة فى توفير طرازات «فيرارى» للراغبين فى اقتنائها.

وقال إن العديد من العلامات التجارية، ستلجأ خلال الفترة المقبلة إلى بيع طرازاتها الرياضية الفاخرة بالمناطق الحرة، فى ظل عدم رغبة مالكيها فى دفع القيمة الجمركية لها.

وأكد أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة طرح طرازات رياضية بمحركات ذات سعة 2 لتر، فى محاولة لدفع حركة مبيعاتها، والتى ستكون أسعارها منخفضة مقارنة بمحركها السابق، والبالغ سعته 3 لترات.