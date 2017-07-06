المنازل الأعلى سدادا لفواتير الكهرباء.. الحكومة الأقل

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن نسب التحصيل خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠١٦ وحتي ٣١ مارس الماضى تصل لنحو ٧٨.٢%. وأوضح شاكر خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أسعار الكهرباء، أن الجهات الحكومية هي الأقل سدادا بنسبة ٢٤.٣%، فيما جاءت الجهات المنزلية والاستثمارية الأعلى سدادا بنحو ٩٤.٤%.
عمر سالم
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن نسب التحصيل خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠١٦ وحتي ٣١ مارس الماضى تصل لنحو ٧٨.٢%.
وأوضح شاكر خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أسعار الكهرباء، أن الجهات الحكومية هي الأقل سدادا بنسبة ٢٤.٣%، فيما جاءت الجهات المنزلية والاستثمارية الأعلى سدادا بنحو ٩٤.٤%.