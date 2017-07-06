طاقة

المنازل الأعلى سدادا لفواتير الكهرباء.. الحكومة الأقل

عمر سالم قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن نسب التحصيل خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠١٦ وحتي ٣١ مارس الماضى تصل لنحو ٧٨.٢%. وأوضح شاكر خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أسعار الكهرباء، أن الجهات الحكومية هي الأقل سدادا بنسبة ٢٤.٣%، فيما جاءت الجهات المنزلية والاستثمارية الأعلى سدادا بنحو ٩٤.٤%
1:30 م, الخميس, 6 يوليو 17 1:30 م, الخميس, 6 يوليو 17

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عمر سالم

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن نسب التحصيل خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠١٦ وحتي ٣١ مارس الماضى تصل لنحو ٧٨.٢%.

وأوضح شاكر خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أسعار الكهرباء، أن الجهات الحكومية هي الأقل سدادا بنسبة ٢٤.٣%، فيما جاءت الجهات المنزلية والاستثمارية الأعلى سدادا بنحو ٩٤.٤%.

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