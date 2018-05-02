المنار تطرح زيوت فتيس وهيدروليك بندكس رسمياً

المال-خاصتبدأ مجموعة المنار لتصنيع سوائل وقطع غيار السيارات، عمليات تعبئة وطرح زيوت فتيس، وهيدروليك بندكس محليًّا، منتصف الشهر الحالى. قال أحمد نوارة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، فى تصريحات، لـ«المال»، إن الشركة تستهدف زيادة حصتها السوقية من زيت الفتيس وزيت الهيدروليك بنه

المال-خاص

تبدأ مجموعة المنار لتصنيع سوائل وقطع غيار السيارات، عمليات تعبئة وطرح زيوت فتيس، وهيدروليك بندكس محليًّا، منتصف الشهر الحالى.

قال أحمد نوارة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، فى تصريحات، لـ«المال»، إن الشركة تستهدف زيادة حصتها السوقية من زيت الفتيس وزيت الهيدروليك بنهاية 2018.

وكشف عن تدشين المجموعة خط إنتاج جديدًا بمصانع في السادس من أكتوبر؛ لزيادة السعة الإنتاجية، كما أعلن طرح شحوم سيارات بندكس بحلول الربع الثالث من 2018 على أقصى تقدير، وأن العام المقبل سيتم بدء عمليات إنتاج وتعبئة زيوت للمحركات بمصانع المجموعة.

ونوه بأن مبيعات مجموعة المنار شهدت زيادة بمعدلاتها، خلال الربع الأول من هذا العام، بنسبة تجاوزت %50، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مع بدء تصدير زيوت فارمل بندكس فى كل من المغرب وتونس والجزائر، وتمكّن المجموعة من تصديرمنتجات زيوت جارد لكل من سوريا ولبنان وفلسطين.

وأضاف نوارة أن المجموعة تستهدف، الفترة الحالية، التصدير لأسواق المنطقة العربية، كما أن «المنار» ستبدأ مساعيها، الفترة المقبلة، لتصدير منتجاتها إلى دول منطقة الخليج، والعديد من الأسواق الأفريقية ضمن خططها الطموحة لزيادة صادرات منتجاتها.

وعن خطط الشركة لتصدير زيوت فرامل بندكس، أكد أن المفاوضات ما زالت مستمرة فى هذا الصدد، وأن الشركة على تواصل مستمر مع الموزع المعتمد لبندكس فى أوروبا، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة بدء التصدير لتلك الدول.