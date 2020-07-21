المنار تستهدف افتتاح مصنع جديد للزيوت بداية 2021

تخطط مجموعة المنار لتصنيع سوائل وقطع غيار السيارات الانتهاء من عمليات تدشين مصنعها الجديد فى السادس من أكتوبر تمهيدًا لإفتتاحه رسميًا بداية العام المقبل 2021.

قال أحمد نوارة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى للمجموعة، إن المصنع الجديد سيتولى عمليات إنتاج الزيوت البتروليه للسيارات والمركبات التجارية، موضحًا أنه يقام على مساحة 3 آلاف متر مربع، بطاقة انتاجية شهرية تصل إلى 1800 طن.

وبين أن مصنع المنار الجديد سيتولى عمليات تخليط وتعبئة عدد من الزيوت البتروليه مثل زيوت المحركات، والجير أويل، ناقل الحركة وغيرها، بالإضافة إلى الدخول فى نشاط انتاج الزيوت الصناعية للمرة الأولى مثل انتاج الزيوت اللازمة لمصانع الحديد والصلب وغيرها.

وتوقع نوارة أن يسهم المصنع الجديد فى زيادة حجم أعمال مجموعة المنار، بالإضافة إلى رفع حصتها السوقية من مبيعات الزيوت وقطع الغيار فى السوق المحلية.

أشار إلى أن المستجدات التى شهدتها السوق المحلية بسبب أزمة كورونا وتطبيق سياسة الحظر الجزئى والتباعد الاجتماعى تسببت فى تراجع معدلات استهلاك الزيوت، خاصة لفئة المركبات التجارية، مثل سيارات نقل البضائع، ووسائل النقل الجماعى اللذان التى تعد المستهلك الأكبر للزيوت.

وأوضح أنه برغم التحديات التى واجهت المنار بسبب تراجع المبيعات خلال الربع الثانى من العام الحالى، إلا أنها استمرت فى أنشطة التوسع فى السوق المحلية عبر استكمال عمليات تأسيس مصنعها الجديد، والإلتزام بصرف الأجور والمرتبات.

وتابع: ومع إعلان الدولة خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بدأت مجموعة المنار لتصنيع سوائل وقطع غيار السيارات الوصول بالطاقة الإنتاجية لمصانعها بنسبة تتراوح إلى بين %60 و%70 متوقعًا ارتفاعها بنهاية العام الحالى إلى %85.

وكشف نوارة عن طرح منتج جديد من الزيوت يحمل اسم العلامة التجارية (فورما) المملوكة للمنار، والمخصص لمحركات المركبات ثلاثية العجلات (التوك توك)، بالإضافة إلى التوسع فى عمليات تخليط الزيوت سواء للغير أو لصالح المنار.

يشار إلى أن مجموعة المنار تأسست عام 1975، وتتولى استيراد وتصدير وتخزين وتصنيع وتوزيع السوائل، وقطع غيار السيارات.

وتقوم المنار ببيع وتسويق 3 علامات تجارية هى بندكس، وفورما، بالإضافة إلى زيوت elf، التابعة لشركة توتال، والتى حصلت المجموعة على حق توزيعها حصريًا فى السوق المحلية منتصف 2019.

وتتراوح مبيعات زيوت محركات سيارات الركوب فى مصر ما بين 500 ألف، وحتى 700 ألف طن سنويًا.

تصدر المنار زيوت بندكس الخاصة بالفرامل لعدد من الدول الأفريقية والعربية، وتخطط لبدء تصديرها لعدد من الدول الأوروبية.