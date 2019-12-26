«المنار» تتفاوض مع شركات عالمية للاستحواذ على وكالتين للزيوت وقطع الغيار

قال أحمد نوارة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لمجموعة المنار لتصنيع سوائل وقطع غيار السيارات، إن الشركة تجرى حاليًّا سلسلة من المفاوضات مع شركات عالمية للاستحواذ على وكالتين جديدتين: الأولى فى مجال الزيوت، والثانية فى إنتاج أجزاء الفرامل، تمهيدًا لبدء عملياتها فى السوق المحلية خلال 2020.

وأوضح أن ذلك يأتى بالتزامن مع التوسعات الجديدة بمصانع المجموعة فى مدينة 6 أكتوبر، علاوة عن إطلاق سلسلة من الزيوت الجديدة بداية من الأسبوع المقبل.

وتابع نوارة: تستعد «المنار» لتقديم زيوت تتبع العلامة التجارية فورما لمحركات الديزل والبنزين، إلى جانب الخاصة بالتوك توك، مشيرًا إلى بدء عمليات تقديم زيت فورما فى السوق المحلية خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم طرح منتجات أخرى بحلول يوليو المقبل، ضمن خطط الشركة لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 1800 طن شهريًّا.

وكانت مجموعة المنار قد أعلنت فى أكتوبر من العام الماضى عن طرح «فورما» علامة تجارية محلية الصنع بنسبة %100.

ويتوافر للعلامة التجارية فورما 3 منتجات مختلفة من الزيوت وسوائل السيارات، وهى: زيوت الهيدرولك، والفرامل، والفتيس، علاوة عن مياه ردياتير.

%15 نموًا فى أداء المجموعة بعد ضم «Elf».. وتصدير «بندكس» إلى 3 دول أفريقية جديدة

وأشار نوارة إلى أن العام الحالى شهد نموًا فى مبيعات مجموعة المنار بنسبة تصل إلى %15، مقارنة بنتائج أعمالها خلال العام الماضى، خاصة بعد تمكنها من الاستحواذ على وكالة “elf” لزيوت السيارات، التى تقوم على إنتاجها شركة توتال العالمية.

وأكد أن الشركة تمكنت من جذب شرائح جديدة من العملاء لاستخدام زيوت elf، بشكل عزز الحصة السوقية من إجمالى مبيعات العام الحالى، خاصة من فئة الملاكى، فى ظل المنافسة القوية التى تشهدها السوق.

وعن أداء مبيعات زيوت فرامل بندكس، قال «نوارة» إن المجموعة لديها خطة طموحة تعتمد على زيادة معدلات تصدير «بندكس» لدول الجوار عبر إضافة 3 دول أفريقية جديدة.

وأشار إلى أن العام الحالى شهد تمكن المنار من تصدير كميات كبيرة من زيوت فرامل بندكس لكل من مدغشقر، وتونس، والمغرب.

يشار إلى أن مجموعة «المنار» تأسست عام 1975، وتتولى استيراد وتصدير وتخزين وتصنيع وتوزيع السوائل، وقطع غيار السيارات.

وتتراوح مبيعات زيوت محركات سيارات الركوب فى مصر ما بين 500 ألف، وحتى 700 ألف طن سنويًا. شريف عيسى