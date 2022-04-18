«المنارة» تنوى ضخ 100 مليون جنيه لمواصلة إنشاء «بيلا فينتو الجلالة»

تستهدف شركة المنارة للتنمية السياحية تحقيق مبيعات بقيمة 900 مليون جنيه بمشروع «بيلا فينتو» بمدينة الجلالة خلال العام الجارى.

وقال محمود عمر العضو المنتدب لشركة المنارة السياحية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ %70 من الأعمال الإنشائية بالمراحل الأربع للمشروع لمنتجع «بيلا فينتو»، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى بإجمالى 200 وحدة بنهاية 2022 ليصبح المنتجع فى مقدمة المنتجعات التى سيتم تشغيلها بمدينة الجلالة

عمر: إنهاء %70 من الأعمال.. وخطة للحصول على أرض فى العلمين الجديدة

وأضاف فى تصريحات بحضور «المال»، أن المنتجع يقام على مساحة 65 فدانا بنسبة بنائية %20 وما يقرب من %80 مساحات خضراء ولاند سكيب بالإضافة إلى وجود كافة الخدمات الأساسية .

وأوضح أن إجمالى الوحدات 1200 وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع 4.5 مليار جنيه، ومن المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه خلال العام الجارى، بعدما تم ضخ 400 مليون جنيه فى المشروع منذ بدء الإنشاءات.

وتابع: إن المنتجع يتميز بقربه من جميع الخدمات والمرافق الأساسية من مستشفيات ومراكز تجارية ومدارس ومحلات سوبر ماركت، ما يسمح بإمكانية الإقامة الدائمة به فى أوقات الصيف والشتاء، مشيرا إلى أن الجزء التجارى بالمشروع يقام على مساحة 10 آلاف متر بتكلفة إنشائية 300 مليون جنيه.

ويقع منتجع «بيلا فينتو» الجلالة على بعد 30 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة وعلى بعد 100 متر من مارينا الجلالة الدولية وأكبر أكوابارك ومركز الخدمات الرئيسية بالعين السخنة، ويتضمن المشروع واجهتين مختلفتين لتلبية أذواق العملاء، المرحلة الأولى منها تطل على البحر مباشرة عبارة عن شاليهات وفيلات دوبلكس وبها أطول حمام سباحة بالعين السخنة.

ونشرت «المال» سابقا تأسيس تحالف مكون من 5 رجال أعمال لشركة «المنارة للاستثمار السياحى والعقاري»، لإنشاء مشروع “بيلا فينتو” بمدينة الجلالة، والتحالف يضم محمود عمر، والمهندس أحمد عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة لاسيرينا السياحية، والمهندس محمد على رئيس مكتب أركريت للاستشارات الهندسية، ومساهمات أخرى من المهندس حسن عمارة، ومحمد يوسف .

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن رأسمال شركة المنارة للاستثمار السياحى، المصدر يبلغ 90 مليون جنيه، فيما يبلغ رأس المال المدفوع 45 مليون جنيه، وهناك دراسات حالية لزيادة تلك القيمة بناء على مستجدات وتطورات المشروعات القائمة والمستقبلية للشركة.

وأشار عمر إلى أن الشركة بدأت عملها فى السوق المصرية منذ نهايات عام 2019، وحصلت على قطعة أرض مساحتها 65 فدانا بمدينة الجلالة، وحصلت على موافقات نهائية من هيئة التنمية السياحية، وجهاز أراضى القوات المسلحة لبدء تنفيذ المشروع.

وأوضح أن الشركة حصلت على قطعة الأرض بسعر 120 دولارا للمتر على الشاطئ، و83 دولارا سعر المتر بأرض الجبل الخلفية، مؤكدا أن الشركة تستهدف تطوير مساحات أراضٍ بنحو 500 فدان ما بين مشروعات ساحلية وسكنية خلال الخمس سنوات المقبلة، فيما هناك دراسة لاحقة لقيد الشركة فى البورصة بعد تحقيق النجاحات المطلوبة.

وشدد على أن الشركة تعتمد على الموارد الذاتية لتمويل كافة التوسعات الحالية، ولا نية للحصول على تمويل بنكى، موضحا أن الشركة حققت مليار جنيه مبيعات خلال العام الماضي.

كما أوضح أن المشروع يتسم بواجهة شاطئية 400 متر وتقام جميع الوحدات على مستوى واحد على شكل حرف «U» لتتمتع باطلالة مباشرة على البحر كما يضم «بيلافينتو» فندقا سياحيا وناديا اجتماعيا وخدمات ترفيهية وتجارية بالإضافة إلى مسطحات خضراء ولاند سكيب .

ولفت إلى أن المنارة للاستثمار السياحى، تستهدف المشاركة فى كافة المعارض العقارية سواء بداخل مصر أو خارجها لجذب العملاء، وتتفاوض حالياً مع شركة عالمية لتولى تركيب التليفونات والإنترنت فى إطار السعى لإنشاء سمارت كمبوند.

وأضاف أن المشروع سيضم جزء تجاريا بالمنطقة الخلفية قرب الجبل، كما سيتم إنشاء فندق 5 نجوم بطاقة 120 غرفة، ويجرى التفاوض حالياً مع مجموعة من أشهر شركات الإدارة العالمية لتولى إدارة الفندق.

وفى سياق متصل، تطرق عمر إلى أن الشركة مهتمة بقوة بالحصول على أرض فى مدينة العلمين الجديدة، وبالفعل اطلعت على كافة المشروعات التى عُرضت فى الطرح الأول من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأراضى المنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة، ولكنها لم تكن تتوافق مع شروط الشركة، ففضلت الانتظار للمرحلة الثانية.