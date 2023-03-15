المناخ القضائى للاستثمار

تطور نظام التقاضى واتصافه بالتخصص لهما أثر مباشر وهام فى تشجيع بيئة الاستثمار، فالمستثمرون يُولون دراسة وتقييم أنظمة التقاضى وتسوية المنازعات وفاعليتها فى الدولة أهمية لا تقل عن دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية نفسها، إذ يرغبون دومًا فى الاستثمار فى بيئة تشريعية مستقرة، تحكمها أنظمة تقاضٍ تتمتع بجودة وفعالية لتسوية منازعاتهم المحتمل وقوعها أثناءه.

وينعكس ذلك الاهتمام فى إنشاء الدولة محاكم متخصصة تتسم بالتطور والملاءمة لفهم البيئة الاستثمارية، وحماية أطرافها، وتسوية منازعاتهم بفاعلية وسرعة وجودة عالية، وهذا يتطلب فهمًا عميقًا لآليات الاستثمار واتفاقاته وعقوده، وكذلك فهمًا عميقًا لجوانب الصناعة المستثمَر فيها، إذ يعمل القاضى فى تلك المحاكم على إنزال وتطبيق النصوص القانونية المجردة على وقائع اقتصادية تتصف بالديناميكية والتطور السريع المواكب لحركة السوق.

ويتطلب ذلك قضاء ذا خبرات وتدريب فى مجال الاستثمار والمال والأعمال، وليس فقط القانون، مما دفع العديد من الدول لإنشاء قضاء متخصص وفق احتياجاتها السوقية.

فمن الدول من أنشأ محاكم عقارية تتخصص فى تسوية جميع المنازعات المتعلقة بصناعة العقار، فيما بين جميع أطرافه وعملائه، وغيرها من الدول اتجه لإنشاء دوائر متخصصة بالمحاكم العادية لتنظر- بصفة متخصصة- منازعات بعينها لأهميتها أو لتخصصها أو لاحتياجاتها لخبرات فنية، بجانب الخبرات القانونية، لتسويتها.

وقد نبه المشرِّع المصرى لذلك، وأنشأ المحاكم الاقتصادية منذ عام 2008 لتقديم خدمات تسوية المنازعات الاقتصادية المتخصصة بجودة وفاعلية متميزة، تتناسب مع الاستثمار وسرعة تطوره، وأفرد المشرِّع عددًا من القوانين تختص المحكمةُ الاقتصادية بتسوية المنازعات الناشئة عنها حصرًا، وكان بيِّنًا للمشرِّع المصرى أهمية القضاء المتخصص لتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية.

وأوضح- فى المذكرة الإيضاحية للقانون- أنه «فـى إطـار الإصـلاح الاقتصادى الذى قطعت فيه مصـر شـوطًا طـويلًا، واسـتكمالًا لمنظومـة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائـم للتنميـة الاقتصـادية الدائمة وتشجيع الاستثمار، وتحرير التجارة وجذب رءوس الأموال العربيـة والأجنبية، فضلًا عن تشـجيع رءوس الأمـوال المصـرية للمشـاركة فـى مشروعات التنمية، وإيمانًا من الدولة بأن القضاء المتخصص الناجز هو مـن أهم العوامل التى تسهم فى توفير ذلك المناخ، حسمًا للمنازعات التـى تنشـأ بمناسبة ممارسة النشاط الاقتصادى بعامة، ونشـاط الاسـتثمار علـى وجـه الخصوص، وتفعيلًا لمبدأ تخصص القضاة الذى نصّت عليه المـادة 12 مـن قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وما أسفر عنه تطبيق هذا المبدأ بإنشاء نظام قضائى متخصص للفصل فى منازعات الأحوال الشخصية بمعرفة محاكم الأسرة، من نتائج إيجابية ملموسة تمثلت فى التيسـير على المتقاضين وحسم الكثير من المنازعات فـى مرحلـة التسـوية السـابقة لإحالتها إلى المحاكم».

وعمل المشرِّع المصرى على التدخل تشريعيًّا بالإضافة والتعديل على قانون المحاكم الاقتصادية؛ لتعزيز دورها وتحقيق أهدافها فى مجال الاستثمار، فأدخل نظام الوساطة لتسوية المنازعات الاقتصادية قبل مرحلة التقاضى.

كما أضاف مجالات استثمارية مستحدَثة على نطاق اختصاصها، وعملت وزارة العدل على تطوريها وتزويد المحاكم بالوسائل التكنولوجية للتيسير على القضاة والمستثمرين المتقاضين أمامها، وذلك بإضافة أنظمة التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية، وإتاحة إقامة الدعاوى، وإعلان الخصوم، وغير ذلك من إجراءات إلكترونيًّا، وعملت وزارة العدل على توفير التدريب المتخصص والمستمر لقضاتها، سواء فى مصر أو فى الخارج؛ لإعدادهم للنظر فى قضايا اقتصادية مالية تتسم بالتعقيد والقيم الاستثمارية الهامة؛ كونهم عماد تلك المحاكم، ومصدر قوتها ومكانتها.

وأثمرت تلك الجهود عن امتلاك الدولة محاكم اقتصادية متخصصة تتسم بالتقنية والخبرات المتراكمة والمتميزة لقضاتها، تعمل على تسوية المنازعات بالسرعة اللازمة والمتلائمة مع حركة المال فى الأسواق، إلا أنها تحتاج للمزيد من الجهد والعمل لاستكمال أهدافها وتوفير المناخ القضائى المناسب للاستثمار، وذلك لن يتأتى إلا بتوفير الإمكانيات اللازمة لها، واستمرار وتراكم خبرات قضاتها فى نظر المنازعات الاستثمارية والاقتصادية المعقدة والهامة.

* محامٍ ومحكم

دكتوراه فى القانون – جامعة مونبيليه – فرنسا

أستاذ زائر لجامعة السوربون – فرع القاهرة