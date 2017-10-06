المناخ السيئ يقضى على آلاف الوظائف في أميركا

سكاي نيوز عربيةشهد الاقتصاد الأميركي إلغاء وظائف داخل الولايات المتحدة، في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى منذ سبع سنوات؛ بسبب الأعاصير.لكن ذلك لم يمنع معدل البطالة من تسجيل مزيد من التراجع إلى أدنى مستوى منذ 2001، وفق ما أوردت "فرانس برس"، اليوم الجمعة.وأفادت أرقام وزارة العمل الأميركية بأ

سكاي نيوز عربية





شهد الاقتصاد الأميركي إلغاء وظائف داخل الولايات المتحدة، في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى منذ سبع سنوات؛ بسبب الأعاصير.

لكن ذلك لم يمنع معدل البطالة من تسجيل مزيد من التراجع إلى أدنى مستوى منذ 2001، وفق ما أوردت “فرانس برس”، اليوم الجمعة.

وأفادت أرقام وزارة العمل الأميركية بأن 33 ألف وظيفة أُلغيت، فيما يعكس تأثير الدمار الذي سبّبه الإعصاران هارفي في تكساس، وإرما في فلوريدا، فى أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر، لكن معدل البطالة تراجع 0.2 نقطة مئوية إلى 4.2%.

وفاجأت هذه الأرقام المحللين الذين كانوا يتوقعون إحداث 75 ألف وظيفة، ونسبة بطالة ثابتة عند 4,4%.

وبلغت الوظائف الجديدة في أغسطس 169 ألفًا، بما يعكس ارتفاعًا بعد المراجعة.

وأكدت وزارة العمل، في بيانها، أنها لم تسجل منذ بدء جمع هذا النوع من الإحصاءات قبل 20 عامًا، تضرر هذا العدد من الموظفين بسبب حدث مناخي.