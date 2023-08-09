«المناخ الزراعي» يحدد مواعيد البدء في زراعة 4 محاصيل

حدد مركز المناخ الزراعي المواعيد الآمنة لزراعة 4 محاصيل نيلية وخريفية يتم زراعتها في الفترة المقبلة وذلك مع الأخذ في الحسبان الاحتياطات الواجب اتخاذها في ظل التغيرات المناخية.

وحدد تقرير صادر المركز هذه المواعيد كالتالي لموسم 2023 حيث يجب زراعة محصول بنجر السكر بعد 20 أغسطس والبطاطس النيلي بعد 25 أغسطس.

وأوضح التقرير أنه يحين موعد زراعة الثوم والبصل السبعيني بعد 1 سبتمبر والفاصوليا بعد 15 سبتمبر المقبل.

وأشار القصير إلى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على إعداد الدراسات الاستباقية، والخاصة بمواجهة التغيرات المناخية التي يمر بها العالم، والحد من آثارها السلبية على القطاع الزراعي، والثروتين النباتية والحيوانية.

وشدد وزير الزراعة على أهمية العمل على تحديث التوصيات الخاصة بالممارسات الزراعية والفنية للمحاصيل المختلفة، كذلك الإنتاج النباتي، وفقا للمتغيرات الحالية، وذلك في سبيل تعظيم الإنتاجية، ودعم المزارعين، بحيث يتم التوسع في الخدمات الإرشادية.



وزير الزراعة شدد على ضرورة البحث في إمكانية تجربة زراعة محاصيل لم تكن تزرع من قبل بسبب التغيرات المناخية وعدم الاعتماد على الدراسات السابقة في هذا الشأن وكذلك مواعيد الزراعة.

وأكد ضرورة إعطاء دور أكبر للباحثين في المرحلة القادمة خاصة في مجال الحصر التصنيفي ودراسات التربة في المناطق الستة الجاري العمل فيها الآن على مستوى الجمهورية.



القصير أكد أن الظروف الحالية تتطلب التفكير خارج الصندوق والبحث عن أفكار ودراسات جديدة تواكب التغيرات المناخية خاصة في مجال استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور تتأقلم مع هذه التغيرات الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة تقدم كل الدعم للأبحاث التطبيقية الي تفيد المجتمع.

وفي ختام كلمته وجه القصير بنشر ثقافة زراعة القصب بالشتلات لما لها من مردود إيجابي على المزارعين وزيادة الإنتاجية خاصة بعد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء أول محطات لشتلات القصب في منطقة الشرق الاوسط بأحدث التقنيات في هذا المجال.

وكذلك وجه المعاهد البحثية بتكثيف التواجد الميداني مع المزارعين في الحقول والمزراع ومراقبة سوق المبيدات

ومن ناحيته استعرض د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أنشطة المركز خلال المرحلة الماضية في مجال برامج تربية وإنتاج التقاوى وكذلك النشاط البحثي للمركز والتعاون مع الهيئات والمؤسسات البحثية الأخرى وجهوده في مجال الأنشطة الإرشادية والتدريبية والخدمية واستنباط الأصناف الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية.



وفي نهاية الاجتماع استعرض المجلس بعض الموضوعات المالية والإدارية للباحثين والعاملين في مركز البحوث الزراعية.