المملكة توفر خدمات مميزة لحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

المال - خاص أفادت وزارة الحج والعمرة أن المملكة العربية السعودية حريصة على تقديم أفضل الخدمات لفئات الحجاج كافة، وتقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في تنفيذ عدد من التوصيات المتعلقة بتسهيل حركة ذوي الإعاقة داخل المشاعر المقدسة.يأتي ذلك في إطار المشاريع والخدمات التي تقدمها المملكة لخد

المال – خاص

أفادت وزارة الحج والعمرة أن المملكة العربية السعودية حريصة على تقديم أفضل الخدمات لفئات الحجاج كافة، وتقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في تنفيذ عدد من التوصيات المتعلقة بتسهيل حركة ذوي الإعاقة داخل المشاعر المقدسة.

يأتي ذلك في إطار المشاريع والخدمات التي تقدمها المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها تخصيص مربعات معينة لكل مؤسسة من المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف ومؤسسات حجاج الداخل بحيث تكون تلك المربعات في مناطق مستوية يسهل الوصول اليها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة ومجاورة للمناطل المهمة للحجاج، مثل منشأة الجمرات – قطار المشاعر – مواقع وقوف الحافلات – المراكز الصحية، وذلك وفق المعايير الهندسية وحسب المساحة المتاحة.

كما خصصت شركات نقل الحجاج عددًا من الحافلات تحتوي على جميع التجهيزات المتعلقة بنقل ذوي الاحتياجات الخاصة في المشاعر المقدسة.

وألزمت الوزارة مكاتب شئون الحج بتزويد وزارة الحج والعمرة بأعداد الحجاج من ذوي الاحتياجات الخاصة في وقت مبكر كل عام، لتتم الاستفادة منها في الدراسات اللازمة بهذا الخصوص، على أن تتولى المكاتب تخصيص من يقوم بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في تحركاتهم داخل المشاعر المقدسة (للقادمين منهم بدون أقارب أو مرافقين.

بالإضافة إلى دراسة تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدن الحج (مكة المكرمة – المدينة المنورة – جدة) ومرافقها من مبانٍ سكنية وفندقية وطرق وغيرها.