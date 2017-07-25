المملكة تعتزم بيع حصة في ثاني أكبر مطار بالسعودية

خالد بدر الدين: عينت الحكومة السعودية بنك جولدمان ساكس الأمريكى لإدارة بيع حصة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ثاني أكبر المطارات السعودية بعد مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، في أول عملية خصخصة كبيرة في المملكة. وذكرت وكالة…

خالد بدر الدين:

عينت الحكومة السعودية بنك جولدمان ساكس الأمريكى لإدارة بيع حصة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ثاني أكبر المطارات السعودية بعد مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، في أول عملية خصخصة كبيرة في المملكة.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة الطيران المدني السعودي القابضة تعتزم بيع حصة أقلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض من دون الكشف عن إطار زمني للبيع، كما لم يتضح بعد حجم الحصة ولا قيمتها التقديرية.

وكانت المملكة أعلنت في نوفمبر 2015 أنها تتوقع البدء في خصخصة مطارات في الربع الأول من عام 2016 حيث تحاول السعودية جمع 200 مليار دولار في السنوات القادمة من خلال بيع حصص في أصول مثل المطارات.

يأتي دور بنك جولدمان ساكس الذى تقدم في الفترة الأخيرة لهيئة السوق المالية السعودية بطلب للحصول على رخصة لتداول الأسهم في المملكة، في وقت تعزز فيه بنوك الاستثمار العالمية وجودها في السعودية من أجل الاستفادة من برنامج الخصخصة بالبلاد مثل الطرح العام الأولي المرتقب لخوالى 5 % من شركة أرامكو للبترول والذي تقدر قيمته بواقع 100 مليار دولار.

وتعتزم السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي بيع ديون مقومة بالريال لأول مرة منذ 10 أشهر وتتكون من 3 شرائح لسندات تتراوح ما بين 2.9 و 3 % أجل 5 سنوات و3.25 و 3.35% أجل 7 سنوات و3.55 و 3.65% للسندات أجل 10 سنوات.

وذكرت حكومة المملكة أن المستثمرين لديهم حتى يوم الإثنين المقبل لتقديم العطاءات لشراء هذه السندات، حيث تخطط السعودية لجمع ما يصل إلى 25 مليار ريال (6.67 مليار دولار).

وكان محمد التويجري، الأمين العام للجنة المالية بالمجلس الملكي أعلن في ديسمبر الماضي، أن البلاد تخطط لجمع ما بين 10 مليارات دولار و15 مليار دولار من أسواق السندات الدولية هذا العام وبيع حوالي 70 مليار ريال (19 مليار دولار) محليا.