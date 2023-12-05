المملكة المتحدة تهدئ مخاوف القضاء بإبرام معاهدة ترحيل مع رواندا

أبرمت المملكة المتحدة معاهدة ترحيل مع رواندا ، حيث يسعى رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى فرض خطته المثيرة للجدل لنقل طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا عبر محاكم المملكة المتحدة، بحسب وكالة بلومبرج.

وأبرم وزير الداخلية جيمس كليفرلي الاتفاق مع نظيره الرواندي فنسنت بيروتا في كيجالي يوم الثلاثاء، وأخبر الصحفيين أن الحكومة تعتقد أنها ستهدئ المخاوف التي أعربت عنها المحاكم البريطانية، بما في ذلك أن المرحلين يواجهون خطر “الإعادة القسرية” أو إعادتهم قسراً إلى بلدانهم.

إبرام معاهدة ترحيل مع رواندا

وقال كليفرلي: “نشعر بقوة أن هذه المعاهدة تتناول جميع القضايا التي أثارها اللوردات في المحكمة العليا”، في إشارة إلى الحكم الصادر الشهر الماضي بأن سياسة الترحيل غير قانونية.

وقال: “آمل حقاً أن نتمكن الآن من التحرك بسرعة”، مضيفاً أن الاتفاقية سيتم استكمالها قريباً بتشريعات بريطانية محلية. وفي وقت لاحق، قال كليفرلي للمذيعين إنه لا يرى “أي سبب” يمنع بدء رحلات الترحيل في الأشهر القليلة المقبلة.

ويركز سوناك على سياسة الهجرة في الوقت الذي يسعى فيه إلى الابتعاد عن التقدم الذي حققه حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة التي من المتوقع أن يدعو إليها العام المقبل. وأعلن كليفرلي يوم الاثنين عن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى خفض عدد الأشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا بطرق قانونية بمقدار 300 ألف شخص سنويا.

الترحيل لردع اللاجئين

لكن رئيس الوزراء أنفق أيضًا قدرًا كبيرًا من رأس ماله السياسي على تنفيذ خطة رواندا، والتي تعتبرها الحكومة رادعًا رئيسيًا ضد أولئك الذين يصلون دون إذن عبر القناة الإنجليزية. في الواقع، في بداية العام، جعل سوناك “إيقاف القوارب” أحد تعهداته الخمسة الرئيسية للناخبين.

وكان هذا الاقتراح مثيرًا للخلاف منذ أن أعلن عنه لأول مرة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في عام 2022. وتقول الجمعيات الخيرية للاجئين إن الخطة لا تتماشى مع اتفاقيات حقوق الإنسان البريطانية والدولية.

وقال ياسمين أحمد، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، في بيان: “على المملكة المتحدة أن تواجه الحقائق، وأن تفتح أعينها على سجل رواندا الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ضد اللاجئين وطالبي اللجوء – في الداخل والخارج على حد سواء – وأن تتخلى عن خططها لطرد طالبي اللجوء إلى رواندا مرة واحدة وإلى الأبد،” وتنفي رواندا انتهاك حقوق الإنسان في معاملتها لطالبي اللجوء.

وترى المحاكم البريطانية أن استراتيجية الحكومة وقعت في الخطأ بسبب تناقض متأصل، وهو أن الوزراء يحاولون في الوقت نفسه تقديم الترحيل إلى رواندا باعتباره رادعًا رئيسيًا للمهاجرين، بينما يقولون أيضًا إن البلاد مكان آمن بدرجة كافية لإرسالهم إليه.

وفي الشهر الماضي، قررت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن الأمر ليس كذلك، وأن طالبي اللجوء معرضون لخطر الإعادة القسرية.