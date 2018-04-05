المملكة المتحدة تفتتح قاعدة عسكرية دائمة في البحرين

رويترزقالت وكالة أنباء البحرين إن المملكة المتحدة افتتحت قاعدة عسكرية دائمة في البحرين يوم الخميس.وحضر ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والأمير البريطاني أندرو مراسم الافتتاح الرسمي لمنشأة الإسناد البحري البريطاني.كانت بريطانيا قد أعلنت في 2014 أنها أبرمت اتفاقا لتوسعة وتعزيز و

رويترز

قالت وكالة أنباء البحرين إن المملكة المتحدة افتتحت قاعدة عسكرية دائمة في البحرين يوم الخميس.

وحضر ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والأمير البريطاني أندرو مراسم الافتتاح الرسمي لمنشأة الإسناد البحري البريطاني.

كانت بريطانيا قد أعلنت في 2014 أنها أبرمت اتفاقا لتوسعة وتعزيز وجودها البحري بما يسمح لها باستخدام المزيد من السفن واستخدام سفن أكبر حجما في الخليج.

ويتمركز الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين أيضا.

والخليج ممر رئيسي لناقلات النفط تشترك في مياهه دول عربية وإيران.

وتدعم السعودية وإيران أطرافا متناحرة في صراعات في سوريا والعراق واليمن. والبحرين حليف وثيق لبريطانيا والولايات المتحدة والسعودية.