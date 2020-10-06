المملكة المتحدة تعلن عن صندوق جديد للتعاون الدولي في مجال الفضاء

يلعب قطاع الفضاء في المملكة المتحدة دورًا حاسمًا في معالجة التحديات

أعلنت المملكة المتحدة عن إطلاق “البرنامج الوطني للابتكار في الفضاء” ، وهو صندوق فضائي محلي جديد بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني.

وستستخدم وكالة الفضاء البريطانية هذا الصندوق لتمويل التقنيات والخدمات المبتكرة لدعم التجارة والعلوم والأمن في المملكة المتحدة بالتعاون مع دول رئيسية في مجال الفضاء مثل أستراليا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة ، يتراوح التمويل من 250 ألف جنيه إسترليني إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني وسيذهب إلى أفضل المشاريع التعاونية الدولية التي بدأتها الجهات الفاعلة في الصناعة والأوساط الأكاديمية والمؤسسات البحثية في المملكة المتحدة.

المشاريع

وأصاف بيان السفارة البريطانية، أنه تتراوح هذه المشاريع من معالجة الحطام الفضائي بتقنيات المراقبة الجديدة، إلى استخدام أقمار رصد الأرض لتتبع قضايا مثل تغير المناخ، واستخدام علوم الفضاء وتطبيقات الأقمار الصناعية لتقديم مساعدة متخصصة في الإغاثة في حالات الكوارث.

وقالت وزيرة العلوم البريطانية أماندا سولواي: “يلعب قطاع الفضاء في المملكة المتحدة دورًا حاسمًا في معالجة بعض أكبر التحديات التي يواجهها العالم – من مراقبة تغير المناخ إلى توفير الإغاثة الحيوية للبلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية.”

وأشار بيان السفارة البريطانية، أنه يعتمد هذا التمويل على العمل الحالي لوكالة الفضاء البريطانية على المسرح العالمي. في يونيو، وقعت حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة اتفاقية تمهد الطريق أمام الشركات الأمريكية للعمل من موانئ المملكة المتحدة الفضائية وتصدير تكنولوجيا إطلاق الفضاء .

وتهدف المملكة المتحدة إلى عمليات الإطلاق الأولى من أوائل عام 2020.

100 دولة ترتاد الفضاء

وقالت أليس بون، المديرة الدولية لوكالة الفضاء البريطانية: “هناك أكثر من 100 دولة ترتاد الفضاء في جميع أنحاء العالم الآن ، والعديد منها يتطلع إلى التعاون مع المملكة المتحدة. يمكّننا هذا التمويل من اغتنام تلك الفرص وتطويرها ، وخلق وظائف تتطلب مهارات عالية وتعزيز اقتصادنا. “

تدير وكالة الفضاء البريطانية أيضًا برنامجها الناجح للشراكة الدولية (IPP)، وهو برنامج بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني سنويًا ، والذي تم تمويله من خلال 43 مشروعًا في حوالي 50 دولة نامية في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، كما أقام شراكات جديدة بين 186 منظمة من المملكة المتحدة و 183 منظمة دولية.