المملكة المتحدة تعتزم إعلان رواندا دولة آمنة لإرسال المهاجرين إليها

تعتزم المملكة المتحدة إعلان رواندا دولة آمنة حتى يتسنى لها معالجة أسباب حكم المحكمة العليا الذي يمنع إرسال مهاجرين إلى هناك.

وأعلنت حكومة المملكة المتحدة كذلك أنها ستنفق ما لا يقل عن 15 مليون جنيه إسترليني (19.1 مليون دولار) لإصلاح نظام معالجة طلبات الهجرة لدى رواندا، وفقًا لصحيفة صنداي تايمز.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر حكومية رفيعة المستوى إن هذا المبلغ يضاف إلى 140 مليون جنيه إسترليني تم تقديمها بالفعل، ويهدف إلى السماح للدولة الإفريقية بإنفاق المزيد على نظام معالجة طلبات اللجوء لديها.

وقالت صحيفة صنداي تايمز إن رئيس الوزراء ريشي سوناك وقع على التمويل، ومن المتوقع أن يتوجه وزير الداخلية جيمس كليفرلي إلى كيجالي يوم الاثنين للموافقة على الاتفاق.

إعلان رواندا دولة آمنة

وذكرت الصحيفة أنه سيتم بعد ذلك تقديم الاتفاق إلى البرلمان، إلى جانب تشريع الطوارئ الذي يعلن أن رواندا دولة آمنة لمعالجة أسباب حكم المحكمة العليا الذي يمنع خطط الحكومة لإرسال المهاجرين إلى هناك.

وفي يوم الجمعة، أعرب سوناك عن إحباطه بشأن هذا الأمر للصحفيين أثناء سفرهم إلى دبي لحضور قمة المناخ COP28.

وقال: “صبري بدأ ينفد، وصبر البلاد بدأ ينفد”. “علينا أن ننهي هذه الجولة المرحة.”

وكانت المحكمة البريطانية العليا قد رفضت منتصف نوفمبر الماضي، خطة الحكومة لإرسال مهاجرين إلى رواندا، في ضربة كبيرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

وبلغ عدد طلبات اللجوء المتراكمة في بريطانيا 122.585، أي أقل بنسبة 12 بالمئة من العدد القياسي المسجل في فبراير الماضي.

وأعلنت “داونينج ستريت”، بأن رئيس الوزراء سوناك، تحدث مع الرئيس الرواندي بول كاجامي، بعد صدور الحكم. وجاء في نص المحادثة الصادر عن مكتب سوناك أنه “تم التأكيد على التزامهما الثابت في إنجاح الشراكة بشأن الهجرة واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن تكون هذه سياسة قوية وقانونية، وإيقاف القوارب في أقرب وقت ممكن”.

كما رحب محامون متخصصون في مجال الهجرة بقرار المحكمة يوم الأربعاء.

وقال “مجلس اللاجئين” إنه “انتصار لحقوق الرجال والنساء والأطفال الذين ينشدون الأمان بكل بساطة”.