«المملكة المتحدة» تستحوذ على %37.4 من صادرات السيارات المحلية

استحوذت المملكة المتحدة على الحصة الأكبر من صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها (الملاكي، والأتوبيسات، والشاحنات) بنسبة بلغت %37.4 بقيمة 12.5 مليون دولار، من إجمالى صادرات القطاع البالغة نحو 32 مليونا و827 ألفا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ إجمالى عدد الدول المستوردة للمركبات بمختلف أنواعها من مصر 23، بعد انضمام «الكويت، ومالطا» خلال سبتمبر الماضى.

وجاءت هونج كونج فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %29.9 بإجمالى نحو 10 ملايين و17 ألف دولار، تلتها الكاميرون فى المركز الثالث بحصة %9.5 بقيمة 3 ملايين و195 ألفا.

وحلت السعودية فى المرتبة الرابعة بحصة قدرها %5.1 بقيمة مليون و716 ألف دولار، أعقبتها كوت ديفوار فى المركز الخامس بحصة استيرادية %4.4 بنحو مليون و458 ألفا.

وحصدت ليبيا المرتبة السادسة بعدما استحوذت على حصة سوقية %3.9 بإجمالى مليون و315 آلاف دولار، تلتها الإمارات فى المركز السابع بحصة قدرها %3.3 بنحو مليون و93 ألفا.

وحصدت السودان المرتبة الثامنة مستحوذة على حصة سوقية %2 مسجلة نحو 678.4 ألف دولار، من إجمالى صادرات السيارات بمختلف فئاتها.

واقتنصت النيجر المرتبة التاسعة بحصة استيرادية %1.4 بقيمة 484.5 ألف دولار، أعقبتها بنين فى المركز العاشر بحصة قدرها %0.9 بنحو 311.7 ألف.

وتمركزت غانا فى المرتبة الحادية عشرة بحصة قدرها %0.6 بنحو 189.5 ألف دولار، أعقبتها إسرائيل فى المركز الثانى عشر بحصة %0.3 بواقع 118.5 ألف دولار.

وحلت إيطاليا فى المرتبة الثالثة عشر بحصة %0.2 بنحو 93.8 ألف دولار، أعقبتها أيرلندا فى المركز الرابع عشر بحصة %0.2 بقيمة بلغت 93.5 ألف دولار.

وجاءت اليابان فى المرتبة الخامسة عشر بحصة قدرها %0.1 بإجمالى نحو 52.7 ألف دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %0.8 على الدول الأخرى المستوردة للمركبات من مصر وهى «قطر، وفلسطين، والبحرين، والكويت، وتركيا، وبلجيكا، ومالطا» خلال تلك الفترة.