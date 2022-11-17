المملكة المتحدة تستحوذ على %35.1 من صادرات السيارات المصرية

استحوذت المملكة المتحدة على الحصة الأكبر من صادرات مصر من السيارات بنسبة %35.1 بقيمة بلغت 10.7 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها تراجعًا بنسبة %61.3 لتصل إلى 30.6 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى، مقابل 79.4 مليون فى الفترة ذاتها من العام السابق.

وبلغ إجمالى عدد الدول المستوردة للمركبات من مصر نحو 20 دولة، بعد انضمام «البحرين، واليابان» خلال شهر أغسطس الماضى.

وبحسب التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، فإن “هونج كونج” جاءت فى المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات المحلية مسجلة حصة سوقية %32.6 بإجمالى نحو 10 ملايين و17 ألف دولار، تلتها الكاميرون فى المركز الثالث بحصة %9 بإجمالى 2.7 مليون.

وحلت السعودية فى المرتبة الرابعة بحصة قدرها %4.5 مسجلة نحو 1.3 مليون دولار، أعقبتها كوت ديفوار فى المركز الخامس بحصة %4.2 بقيمة 1.2 مليون.

وحصدت ليبيا المرتبة السادسة بعدما اقتنصت حصة سوقية %4.1 بإجمالى مليون و251 ألف دولار، تلتها الإمارات فى المركز السابع بحصة قدرها %3.6 بنحو مليون و93 ألف دولار.

وتمركزت السودان فى المرتبة الثامنة مستحوذة على حصة سوقية %2.2 مسجلة نحو 678.4 ألف دولار، من إجمالى صادرات السيارات بمختلف فئاتها.

واقتنصت النيجر المرتبة التاسعة بحصة استيرادية %1.6 بقيمة 484.5 ألف دولار، أعقبتها بنين فى المركز العاشر بحصة قدرها %1 بنحو 311.7 ألف.

واحتلت غانا المرتبة الحادية عشرة بحصة قدرها %0.6 بنحو 189.5 ألف دولار، أعقبتها إسرائيل فى المركز الثانى عشر بحصة %0.4 بواقع 118.5 ألف.

وحلت أيرلندا فى المرتبة الثالثة عشرة بحصة %0.3 بنحو 93.5 ألف دولار، أعقبتها إيطاليا فى المركز الرابع عشر بحصة %0.3 بقيمة بلغت 92.8 ألف.

وظهرت قطر فى المرتبة الخامسة عشرة بحصة قدرها %0.2 بإجمالى نحو 51.5 ألف دولار خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %0.3 على الدول الأخرى المستوردة للمركبات من مصر هى «فلسطين، وتركيا، وبلجيكا، البحرين، واليابان» خلال تلك الفترة.