المملكة استضافت 24 مليون حاج خلال السنوات العشر الماضية

بلغ إجمالى عدد الحجاج الذين تشرفت المملكة العربية السعودية بخدمتهم خلال السنوات العشر الماضية 23.935.354 حاجًا وفق الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء، وقد سجل موسم الحج للعام الماضى 1437هـ أقل عدد للحجاج خلال العشرة سنوات السابقة حيث بلغ إجمالى عدد الحجاج فيه 1.862.909 حجاج، فيما سجل العام 1433

بلغ إجمالى عدد الحجاج الذين تشرفت المملكة العربية السعودية بخدمتهم خلال السنوات العشر الماضية 23.935.354 حاجًا وفق الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء، وقد سجل موسم الحج للعام الماضى 1437هـ أقل عدد للحجاج خلال العشرة سنوات السابقة حيث بلغ إجمالى عدد الحجاج فيه 1.862.909 حجاج، فيما سجل العام 1433هـ أعلى عدد للحجاج خلال العشرة سنوات السابقة حيث بلغ عدد الحجاج فى ذلك العام 3.161.573 حاج.

جاء ذلك فى بيان أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، حيث أوضح المتحدث الرسمى للهيئة تيسير المفرج أنَّ مهمة حصر الحجاج كل عام هى من المهام التى تتشرف بها الهيئة، مبينًا أن مهمة عد وحصر حجاج بيت الله الحرام بدأت منذ عام 1390هـ، أبَّان كان مسماها (مصلحة الإحصاءات العامة)، بهدف توفير معلومات دقيقة تساعد جميع أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، واستمرتْ تلك المهمة طوال هذه السنوات لتشهد فى كل عام تطور وتحسين فى أساليب العد والحصر سعياً للدقة والشمولية.

وأفاد المفرج أن برنامج إحصاءات الحج يهدف إلى استكمال جميع برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لضيوف بيت الله الحرام سواءً خدمات اجتماعية أو صحية أو أمنية أو غذائية أو مواصلات وذلك باستخدام سلسلة زمنية لبيانات دقيقة عن أعداد الحجاج إضافة إلى تقدير القوى العاملة اللازمة لخدمة الحجيج والمحافظة على أمنهم وراحتهم خلال موسم الحج من كل عام واستخدام بيانات وأعداد الحجاج من قبل الأجهزة المعنية بدراسة التجهيزات والمرافق الأساسية فى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأخذها فى الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك، فضلاً عن توفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن إحصاءات الحج للباحثين والدارسين والمستفيدين المهتمين فى هذا المجال، واستخدام بيانات أعداد الحجاج فى تقييم النشاطات والفعاليات التى تقوم بها الجهات المعنية بخدمة الحجيج، والتعرف على الطرق المستخدمة فى القدوم لحجاج الخارج والداخل.

وأكد المتحدث الرسمى للهيئة العامة للإحصاء بأنها ستعلن عن عدد الحجاج بشكل دورى ابتداءً من الأول من ذى الحجة وستصدر الهيئة الرقم النهائى والرسمى لأعداد الحجاج مساء اليوم التاسع من ذو الحجة وذلك عبر نشرة إحصاءات الحج مبينة نتائج تفصيلية تتضمن: عدد حجاج الداخل، وعدد حجاج الخارج، وعدد الحجاج حسب الجنس، وعدد الحجاج حسب الجنسية، وعدد الحجاج حسب جهة القدوم، وعدد السيارات الناقلة للحجاج وأنواعها، وغيرها من البيانات التفصيلية الأخرى.

يذكر أن العشر سنوات الماضية تجاوز فيها عدد الحجاج حاجز الثلاثة ملايين مرة واحدة فقط، فيما تجاوز حاجز المليونين ست مرات، فيما انخفض عن المليونين حاج ثلاثة مواسم سجل العام الماضى أقلها، حيث بلغ عدد الحجاج عام 1428هـ 2.454.325 حاجاً، وعام 1429هـ، 2.408.849 حاجًا، وفى عام 1430هـ بلغ الحجاج 2.312.278 حاجًا، وعام 1431هـ 2.789.399 حاجًا، وعام 1432 هـ بلغ عدد الحجاج 2.927.717 حاجًا، وعام 1433 هـ بلغ عددهم 3.161.573 حاجًا، وعام 1434 هـ بلغ عدد الحجاج 1.980.249 حاجًا، وعام 1435هـ بلغ عددهم 2.085.238 حاجًا، وفى عام 1436هـ بلغ عدد الحجاج 1.952.817 حاجاً، وفى عام 1437هـ بلغ عدد الحجاج 1.862.909 حجاج.

خدمات مميزة لذوى الاحتياجات الخاصة داخل المشاعر المقدسة

فى إطار المشاريع والخدمات التى تقدمها المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين من ذوى الاحتياجات الخاصة. أفادت وزارة الحج والعمرة بأن المملكة حريصة على تقديم أفضل الخدمات لكافة فئات الحجاج، وتقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى فى تنفيذ عدد من التوصيات المتعلقة بتسهيل حركة ذوى الاعاقة داخل المشاعر المقدسة، وهى على النحو التالي:

تخصيص مربعات معينة لكل مؤسسة من المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف ومؤسسات حجاج الداخل بحيث تكون تلك المربعات فى مناطق مستوية يسهل الوصول اليها من قبل ذوى الاحتياجات الخاصة ومجاورة للمناطل المهمة للحجاج، مثل منشأة الجمرات – قطار المشاعر – مواقع وقوف الحافلات – المراكز الصحية، وذلك وفق المعايير الهندسية وحسب المساحة المتاحة.

تخصيص شركات نقل الحجاج عدد من الحافلات تحتوى على كافة التجهيزات المتعلقة بنقل ذوى الاحتياجات الخاصة فى المشاعر المقدسة.

إلزام مكاتب شئون الحج بتزويد وزارة الحج والعمرة بأعداد الحجاج من ذوى الاحتياجات الخاصة فى وقت مبكر كل عام، ليتم الاستفادة منها فى الدراسات اللازمة بهذا الخصوص، على أن تتولى المكاتب تخصيص من يقوم بمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى تحركاتهم داخل المشاعر المقدسة (للقادمين منهم بدون أقارب أو مرافقين).

دراسة تسهيل حركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى مدن الحج (مكة المكرمة – المدينة المنورة – جدة) ومرافقها من مبانى سكنية وفندقية وطرق وغيرها.