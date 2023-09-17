الممر «الهندي - الأوروبي» .. منافسة مجهولة المعالم والتكاليف أمام مزايا قناة السويس

طرح مشروع الممر التجاري بين الهند والخليج وأوروبا الذى أعلن عنه خلال قمة العشرين تساؤلات عديدة بين خبراء النقل الدولى حول مدى تأثيره على التجارة العابرة بقناة السويس.

استبعد خبراء النقل البحرى ومسؤولين فى هيئة قناة السويس حدوث تأثيرات على حجم التجارة العابر من الممر الملاحى لعدة أسباب منها عدد وسائط النقل من خلال الممر المنتظر، فضلا عن ارتفاع التكلفة مقارنة بأسعار المرو من القناة.

لكن فى نفس الوقت طالب الخبراء ضرورة استكمال خطط التطوير للموانئ والتعاون الجاد مع دول شرق آسيا ومنها الصين لتوطين عدة صناعات بمحور القناة والعمل على تصديرها للخارج.

قال مصدر مطلع بهيئة قناة السويس لـ المال: “العالم يتجه حاليا لنظام “التحوية “أى نقل البضائع المتنوعة فى الحاويات، وفكرة ذلك الممر الهندي تقوم معظمها على نقل الحاويات بريا عن طريق السكك حديدية، والقليل من عمليات النقل بحرية، ومن ثم العملية تتطلب قطارات عديدة ومئات العربات مما يزيد من تكاليف الرحلة التى ستضاعف لـ %300 مقارنة بتكاليف عبور من المجرى المصرى.

اكتفى “ المصدر” بالتأكيد على أن قناة السويس لها خصائص طبيعية تجعلها فى القمة وحتى الآن لا توجد أى مسارات بحرية، قادرة على توفير وسيلة نقل تماثلها في حجم التجارة المارة من خلالها.

وأشار الربان عمرو قطايا خبير النقل البحرى والعضو المنتدب لشركة لاند مارك للاستشارات والخدمات البحرية إلى أن مشروع نقل التجارة بين الهند إلى أوروبا يعتمد على أكثر من وسيلة من “الهند” بحرا إلى الإمارات ثم تنقل إلى الخليج بريا حتى الأردن ثم ينتقل مرة أخرى إلى البحر المتوسط ، والتوزيع داخل أوروبا بوسائل أخرى.

وشدد على أن فكرة نقل البضائع المعبأة فى الحاويات لا يمكن حملها على قطارات بين العديد من الدول ويمكن تنفيذها داخل حدود دولة واحدة فقط، موضحا أن التكلفة ستختلف تمامًا.

وقال إن بناء أنابيب بترول بذلك الطول أمر صعب للتكاليف الباهظة، ويحتاج أعمال تأمينية كبيرة، متابعاً إذا كان المسار مجديًا فلماذا تنشى الشركات العالمية الناقلة للحاويات والبترول المئات من السفن الجديدة فى الوقت الحالي؟!.

أوضح أن مزايا قناة السويس متعددة من حيث الطول وغاطسها الذى يسمح بعبور ناقلات البترول العملاقة والحاويات التي تتجاوز 20 ألف حاوية بجانب أسعارها التنافسية مقارنة بالطرق الأخرى.

ألمح إلى أن الدولة وضعت خطة لربط البحر المتوسط حتى البحر الأحمر من خلال قطار السخنة والعلمين بجانب تطوير الموانئ وجذب أكبر الخطوط، وفى حالة بناء تلك الممرات لابد أن تضع الدولة سياسات لوجستية واقتصادية تجذب مزيد من الخطوط الملاحية بشكل يختلف عما يجرى حاليا.

وقال الدكتور عبد التواب حجاج المستشار الاقتصادى لرئيس هيئة قناة السويس السابق إن البضائع التى يزعم نقلها من الهند إلى أوروبا عبر دول الخليج وإسرائيل لا يمكن نقلها إلا فى حاويات ولا يمكن نقل بضائع سائلة عبر تلك المسافات سواء بترول ومشتقاته أو حتى صب جاف وخاصة نقل الحبوب.

وأوضح حجاج أنه وبشكل عملى هناك صعوبات كبيرة فى عملية نقل حاويات من الهند إلى الإمارات، ثم تفريغها فى قطارات ليتم نقلها بريا مرة أخرى فى اتجاه السعودية، علما بأن أحدث السفن تصل إلى 24 ألف حاوية.

وكشف حجاج عن أن تجارة الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا جميعها تعبر قناة السويس إلى أوروبا وذلك يمثل %21 من التجارة العالمية للحاويات وتمثل %25 من كميات البضائع المنقولة من تلك المناطق.

وقال إن النقل البحرى بشكل عام لا يمكن منافسته وقناة السويس بشكل خاص لأنه يقوم بنقل أحجام كبيرة من التجارة مقارنة بالسكك الحديدية والتي تتطلب قطاراً مكوناً من 100 عربة وكل عربة تستوعب حاويتين فقط أى 200 حاوية أى لا يقارن بسفينة حاويات واحدة تعبر القناة بحمولة 24 ألف حاوية.

ولفت إلى أن الإعلان عن الممر التجارى لم تنشر له دراسة ولا حجم التكاليف ولا مصادر تمويل خاصة وأن المؤسسات الدولية كالبنك الدولى لا تمول مشروعات تتنافس عليها دول مجاورة .

واختلف المهندس وائل قدور عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس الأسبق فى رؤيته موضحا أن المشروع التجارى بين الهند وأوروبا مارا بدول الخليج والأردن وإسرائيل حتى أوروبا يقوم على فكرة مواجهة مشروع الصين الحزام والطريق.

وقال “قدور” إن كثر دولتين متضررين من المشروع الجديد هما مصر والصين ، موضحا أن مسار الممر التجارى يوفر نحو %40 من زمن الرحلة مقارنة بقناة السويس وسيقوم بنقل البضائع “ سريعة التلف “ الحساسة للوقت- على حد قوله-

ولفت “قدور” إلى أن الممر سيعتمد على نقل قطار “محمل بالحاويات” على سفينة “الرورو” ويصل بها لميناء بالإمارات، وينزل القطار مستكملا رحلته برا إلى السعودية حتى يصل إلى الأردن وإسرائيل ثم ينقل عبر سفينة رورو أخرى إلى موانئ أوروبا موضحا أن فكرة مقارنته بسفينة واحدة بقناة السويس أمرا خاطئا لأن دول المشروع ستعمل على إيجاد حلول تخفض من تكلفة الرحلة.

وأوضح “قدور “ أن المشروع لا يقوم على نقل البضائع فقط، وقناة السويس سوف تتأثر نسبيا بسبب الممر لأنه سيتم نقل البترول من خلال أنابيب.

وأوضح أن تأثيرات الممر على القناة ستزيد مع التقدم المستمر للهند فى تجارتها، ومن ثم فإن الأمر يتطلب تعاوناً مشتركاً وحقيقياً بين مصر والصين فى وضع خطة استراتيجية للنهوض بمحور قناة السويس لتوطين الصناعات حتى تكون قريبة من السوق الأوروبية .

مصدر: إيصال البضائع يتطلب توفير مئات القطارات

قدور: لا نستبعد محاولة الدول حل صعوبات التنفيذ

عبد التواب: هناك مشاكل كبيرة فى عملية نقل الحاويات