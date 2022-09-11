الملياردير وارين بافيت يرفع حصته في شركة نفط إلى 26.8%

عززت شركة “بيركشاير هاثاواي” (Berkshire Hathaway) التي يمتلكها وارين بافيت حصتها في شركة “أوكسيدنتال بتروليوم كورب” (Occidental Petroleum Corp) إلى 26.8%، بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من المنظمين الأميركيين لشراء ما يصل إلى نصف عملاق النفط خلال الشهر الماضي.

استثمارات الملياردير وارين بافيت

وبحسب وكالة بلومبرج، ارتفع المستوى الجديد لملكية الشركة، الذي تم الإبلاغ عنه في وقت متأخر من يوم الجمعة في ملف فيدرالي، من 20.2% في 8 أغسطس، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.

في هذا الإطار، أخذت “بيركشاير” هذا العام تمضي في توسيع ملكيتها في “أوكسيدنتال” بعد أن راهنت لأول مرة على شركة النفط التي تتّخذ من هيوستن مقراً لها قبل ثلاث سنوات.

وبالموافقة على طلب “بيركشاير” في 19 أغسطس قالت لجنة تنظيم الطاقة الاتحادية إن مشتريات الأسهم المقترحة ستكون متّسقة مع المصلحة العامة.