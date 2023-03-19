الملياردير وارن بافيت قد يضخ استثمارات لإنقاذ القطاع المصرفي الأمريكي

أجرى الملياردير وارن بافيت من شركة “بيركشاير هاثاواي” اتصالات مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأيام الأخيرة مع انتشار أزمة المصارف الإقليمية، بحسب وكالة بلومبرج.

استثمارات الملياردير وارن بافيت

كانت هناك محادثات متعددة بين فريق بايدن وبافيت في الأسبوع الماضي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة. تركزت الاتصالات حول احتمالية أن يستثمر بافيت في القطاع المصرفي الإقليمي للولايات المتحدة بطريقة ما، لكن الملياردير قدم أيضاً نصائح وإرشادات على نطاق أوسع حول الاضطرابات الحالية.

يتمتع بافيت بتاريخ طويل في التدخل لمساعدة البنوك في الأزمات، والاستفادة من ثقله الاستثماري والمالي لاستعادة الثقة في الشركات المتعثرة.

تجارب سابقة

فاز “بنك أوف أمريكا” بضخ رأس مال من بافيت في عام 2011 بعد أن هوت أسهم البنك وسط خسائر مرتبطة بالرهون العقارية عالية المخاطر. كما حقن بافيت أيضاً شريان حياة بقيمة 5 مليارات دولار لمجموعة جولدمان ساكس في عام 2008 لدعم البنك في أعقاب انهيار “ليمان براذرز”.

لم يرد ممثلو “بيركشاير هاثاواي” والبيت الأبيض على الفور على طلبات التعليق. ورفض مسؤولون في وزارة الخزانة التعليق.

كشف المنظمون الأميركيون عن تدابير استثنائية لتهدئة العملاء في نهاية الأسبوع قبل الأخير، ووعدوا بدفع الودائع غير المؤمن عليها بالكامل في البنوك الفاشلة. ولكن استمرت أسهم البنوك الإقليمية في الانخفاض خلال الأسبوع الأخير وسط مخاوف من انتشار الألم.

تحرك فريق بايدن، المتخوف من الانتكاسات السياسية، لتنسيق الوقفات الداعمة التي لا تتطلب إنفاقاً حكومياً مباشراً من دافعي الضرائب، بما في ذلك إجراءات الاحتياطي الفيدرالي.

أودعت البنوك الأميركية الكبرى طواعية 30 مليار دولار لتحقيق الاستقرار في “فيرست ريبابليك بنك” خلال الأسبوع الأخير، وهي خطوة وصفها المنظمون بأنها “موضع ترحيب كبير”. يُعد أي استثمار أو تدخل من بافيت أو أي شخصيات أخرى تعزيزاً للقطاع المصرفي، وسيؤدي إلى وقف الأزمة دون عمليات إنقاذ مباشرة.