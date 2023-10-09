الملياردير محمد منصور: مصر تحمل العديد من فرص النجاح.. والسياحة والطاقة الشمسية أبرزها

أكد رجل الأعمال المصري محمد منصور ، رئيس مجموعة منصور، ورئيس شركة مان كابيتال للاستثمارات، أن المناخ الاستثماري في مصر يشهد نموًا وفرصًا بارزة، على صعيد كل من مواردها الطبيعية والبشرية، وبفضل خارطة الطريق الجديدة وانضمام مصر لمجموعة بريكس مما يعزز قيامها بدور فاعل في المنطقة، ومن أهم القطاعات التي تحمل فرصًا للتوسع هو قطاع السياحة، إذ استقطبت مصر هذا العام 15 مليون سائح، ومن المتوقع ارتفاع عدد السياح بمعدل مليون سائح سنويًا.

وذكر منصور أن قطاع الطاقة المتجددة، خاصةً الطاقة الشمسية يعد فرصة سانحة للاستثمار في مصر، كما اتضح في مؤتمر المناخ COP27، وأيضًا قناة السويس التي تجعل مصر قبلة للتجارة العالمية.



وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بعنوان “حقك تحلم” في فعاليات مؤتمر قمة صوت مصر Narrative PR Summit 2023، الذي يترأس مجلس إدارته، والذي أقيم هذا العام تحت عنوان Egypt Forever Forward، وسط مشاركة نخبة كبيرة من الخبراء، والمتخصصين المحليين والدوليين، الذين اجتمعوا تحت سقف واحد لمدة يوم كامل بمنطقة سوما باي على ساحل البحر الأحمر، لطرح الرؤى والأفكار البناءة، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة البحر الأحمر، وبالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women.



وفي خلال كلمته، أوضح منصور: “يسعدني المشاركة في هذه القمة الاستثنائية التي تؤكد جهود المصريين لدعم مصر وجهودها في جميع المجالات من أجل التنمية، فبلدنا الحبيب يحمل العديد من فرص النجاح والتي تحتاج إلى أن نحلم ونثق في قدراتنا قبل كل شيء، وانطلاقًا من سعيي الدائم لتحقيق أحلامي، أطلقنا أكاديمية “حقك تحلم” في مصر لتشجيع الفتية والفتيات في كل قرى مصر على اتباع شغفهم في كرة القدم حيث قدم أكثر من 65 ألف طفل في الدورة الأولى، ونثق أننا في سبيلنا ليكون لدينا مئات مثل محمد صلاح قادرين على الحلم والنجاح مع الاعتزاز بهويتهم الوطنية”.



وانطلقت قمة صوت مصر هذا العام إلى آفاق دولية ومحلية واسعة، واكتسبت بعدًا عالميًا جديدًا عن طريق استضافة متحدثين مرموقين من جميع أنحاء العالم، ومن بينهم السير بن إليوت، رجل الأعمال الدولي وخبير السياحة والاستثمار ومؤسس شركة Quintessentially، وستيفن شيبرسون – سميث، رئيس المعهد الملكي البريطاني للعلاقات العامة CIPR، ومدير الاتصالات المؤسسية في إفريقيا بشركة Vodafone UK.



وخلال كلمته بعنوان “مصر – وجهة للاستثمار والترفيه من منظور عالمي”، صرح سير بن إليوت: “أتشرف بالحضور إلى مصر وأن أكون بينكم اليوم في قمة صوت مصر، لأنني أؤمن بأن مثل هذه المبادرات تخدم المجتمع وتساهم في التطوير، ومن شأنها أن تدعم الدولة للتغلب على التحديات الراهنة، لا يمكنني الحديث بما يكفي عن الطبيعة المذهلة في مصر والتي تتيح لها فرص سياحية استثنائية مثل سياحة المغامرات، والسياحة البيئية، والسياحة ذات العائد الاقتصادي المجزي، مما يجعلها ليست جاذبة للسياح فحسب، ولكن أيضًا للاستمارات الأجنبية.

ومن أجل الاستفادة من هذه الفرص، يجب التركيز على عقد الشراكات وجذب الفعاليات الضخمة وتقديم حلول مبتكرة في قطاع المواصلات، وأؤمن أن القطاع الخاص ورواد الأعمال يمتلكون الخبرات اللازمة ليقوموا بدور فعال في هذا القطاع الهام، وأرغب بشدة في المساعدة في هذه الجهود بكل طريقة ممكنة”.



ومن جانبه، تحدث ستيفن شيبرسون – سميث عن أحد أهم الموضوعات في الوقت الحالي، وهو “دور العلاقات العامة في تحسين الصورة الذهنية الوطنية”، قائلًا: “يُعَد انضمام مصر إلى مجموعة بريكس دليلًا قاطعًا على تميزها في مجال القوة الناعمة، وهو ما يتيح لها الفرصة لتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من خبراتها ونقاط قوتها في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع العلاقات العامة الذي يحمل العديد من الإمكانات للتطور، وعلى الرغم من النمو والتوسع الذي يشهده في مصر، فإنه من الضروري إنشاء رابطة وطنية للعاملين بالعلاقات العامة، إذ ستساهم هذ الخطوة الهامة في تنمية هذه القطاع ليصبح أكثر حيوية واحترافية، وبذلك يصبح عاملًا مساعدًا لتعزيز مكانة الدولة ومواجهة التحديات المستقبلية بفعالية”.



جدير بالذكر أن قمة صوت مصر أُطلِقَت منذ عام 2016، بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر أمام العالم، وذلك من خلال انتقاء الشخصيات البارزة والقادة من المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة والفن لعرض تجاربهم الملهمة والتي تسهم في بناء الهوية الوطنية، وتعزز صورة مصر بالخارج، وتروج لها كوجهة سياحية عالمية، فضلًا عن النهوض بقطاع الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تنسيق الشراكات والارتباطات بين الجهات المختلفة داخل مصر وخارجها.