الملياردير راي دليو: رفع الفائدة إلى 4.5% سيدفع الأسهم الأمريكية للتراجع 20%

يتوقع الملياردير راي دليو استمرار صعود معدلات التضخم وتمرير أسعار فائدة التي لا تقل عن 4.5% خلال الأعوام القادمة، ما يؤدي إلى تقليص أسعار الأسهم الأمريكية بنسبة 20%.

وأشار في تدوينة على حسابه الشخصي على لينكد.إن إلى أن معدلات التضخم ستتراوح من 4.5 إلى 5% على الأجل الطويل.

توقعات بتراجع الأسهم الأمريكية

وأضاف أنه من المرجح زيادة أسعار الفائدة بشكل ملموس حال التعرض لصدمات، مثل الأزمات الاقتصادية في أوروبا وآسيا أو موجات الجفاف والفيضانات.

وكشف تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي صدر الأسبوع الحالي عن صعود مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6% في أغسطس أو بنسبة 7.4% على أساس سنوي.

وتوقع دليو أن تتباطأ معدلات التضخم الأمريكية بشكل طفيف خلال الأشهر القادمة عندما تضعف الارتفاعات في أسعار الطاقة، على أن تصعد على الأجل المتوسط.

وبحسب موقع بيزنس انسايدر، قال دليو مؤسس صندوق بريدجووتر اسشيت إن الاحتياطي الفيدرالي سيسعى لخفض التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة من 2.5% حاليًا إلى نسب تتراوح من 4.5 إلى 6% لاحقًا.